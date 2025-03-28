الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 4 قضايا جلب مخدرات و6 من حائزي الأسلحة في حملة أمنية بدمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية فى دمياط 

وأسفرت الجهود خلال عن  ضبط 4  قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين.

تنفيذ 818 حكما قضائيا وضبط 4 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بأسوان

وزير الداخلية: نشر سيارات إغاثة على الطرق لمساعدة المواطنين وتعزيز الأكمنة الحدودية

كما ضبط 3 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن 3 فرود محلية - عدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين"لـ 5 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام المحكوم عليهم الهاربين جلب مواد مخدرة مديرية أمن دمياط مخدر الحشيش مخدر البانجو قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

تنفيذ 818 حكما قضائيا وضبط 4 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بأسوان

وزير الداخلية: نشر سيارات إغاثة على الطرق لمساعدة المواطنين وتعزيز الأكمنة الحدودية

وزير الداخلية يكلف عناصر الشرطة النسائية بمواجهة جميع صور الخروج عن القانون في العيد

وزير الداخلية يوجه بالتعامل بكل حسم مع أي تهديد لسلامة المواطنين في عيد الفطر

تفاصيل اجتماع وزير الداخلية ومساعديه لمراجعة خطة عيد الفطر.. محمود توفيق يوجه بتكثيف التواجد الأمني بكافة أنحاء الجمهورية ورفع حالة الاستنفار.. وتشديد الرقابة على الأسواق

وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطة تأمين احتفالات عيد الفطر

أمن المنافذ يحرر 67 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

تحرير 43 ألف مخالفة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

مصرع نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببني سويف

مصدر يكشف سر جلوس زيزو على مقاعد بدلاء الزمالك أمام سيراميكا

أول تعليق من محكمة العدل الدولية على دعوى رفعها السودان ضد الإمارات

يستمر 3 ساعات، غدا كسوف جزئى للشمس لا يمكن رؤيته فى مصر

أول ظهور لـ شيخ الأزهر بعد تعرضه لوعكة صحية (صور)

أسعار الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة 28 مارس 2025

تفاصيل ما حدث بقاع البحر، فيديو جديد للحظة غرق الغواصة سندباد بالغردقة

كأس مصر، الزمالك يتعادل مع سيراميكا 1-1 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

منوعات

المزيد

الملك تشارلز يظهر بعد دخوله المستشفى بسبب الآثار الجانبية لعلاج السرطان (فيديو وصور)

بريطاني يقتل صديقه بالمطرقة ويقطع الجثة 27 قطعة بالمنشار

اختبأ على أنه وحش، رجل يرعب الأطفال في أمريكا

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة بها 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، صحابي عاش قرنا وأنجب 100 من الأبناء ببركة دعاء النبي

ماذا يفعل الشخص الذي سافر إلى دولة يختلف فيها موعد العيد عن بلده الأصلي؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

المجددون، أبو حامد الغزالي حُجَّة الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية