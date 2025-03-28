الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

الجملي رحل وبقي الحلم، رحلة إبراهيم الطوخي من الجزارة إلى ملك السمين في المطرية (صور)

الطوخي، فيتو
الطوخي، فيتو

وفاة ابراهيم الطوخي، في خبر أحزن الكثيرين، توفي إبراهيم الطوخي، الشهير بجملة “الجملي هو أملي”، صاحب محل السمين الشعبي في منطقة المطرية بالقاهرة، الذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل عبارته المميزة وأسعاره الزهيدة التي جذبت الآلاف. 

وانتشر خبر وفاة الطوخي أمس الخميس 27 مارس،  الموافق ٢٧ من شهر رمضان المبارك كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي تاركًا وراءه إرثًا من الشهرة الشعبية التي جعلته رمزًا للبساطة والكفاح.

إبراهيم الطوخي، الذي كان يبيع رغيف السمين بخمسة جنيهات فقط، تحول إلى ظاهرة اجتماعية في وقت قصير، حيث لفت الأنظار بطابعه الطريف وروحه المرحة، قبل أن يواجه تحديات قانونية أدت إلى إغلاق محله لفترة.

 

 

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع خبر وفاة الطوخي، معبرين عن حزنهم 

ورغم عودته لاحقًا بعد تسوية أوضاعه، إلا أن رحيله المفاجئ ترك فراغًا بين أهالي المطرية ومتابعيه، مسترجعين ذكرياتهم مع “الطوخي”، حيث كتب أحدهم: “الجملي هو أملي كان أملنا كلنا، ربنا يرحمه ويصبر أهله.”

 بينما تمنى آخرون أن يظل إرثه رمزًا للفرح والصبر. حتى الآن، لم يتم الكشف عن سبب الوفاة بشكل رسمي، لكن الجميع يترقب مراسم الدفن التي ستُقام اليوم وسط حضور شعبي كبير.

 المحل اتقفل خلاص ماذا حدث لـ إبراهيم الطوخي صاحب مقولة الجملي هو أملي؟

إبراهيم الطوخي.. أشهر معلم سمين في القاهرة، قضى سنوات في محله بالمطرية باحثًا عن الرزق حتى جاءته الشهرة على طبق من فضة مع السوشيال ميديا، وأصبح المعلم إبراهيم الطوخي أشهر من نار على علم بجملته الشهيرة “الجملي هو أملي".

ورغم أن سعر رغيف السمين عند الطوخي لا يتجاوز الخمس جنيهات في ظل ارتفاع أسعار اللحوم وفواكه اللحوم، إلا أنه ظل محافظًا على سعر الرغيف المشهور الذي كان سببًا في فتح باب رزق جديد وشهرة من خلال التيك توك والفيسبوك، وأصبح لديه زبائن كُثر رغم الشكوك التي دارت حول محله ونوعية الأطعمة التي يقدمها بهذا السعر الرخيص.

وجاء سبب وفاة إبراهيم الطوخي، وفقا لتأكيدات أقاربه أنه  تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى لإجراء عملية عاجلة، إلا أن الوقت لم يسعفه وفارق الحياة سريعًا.

وقال بعض المتابعين إن سبب وفاة ابراهيم الطوخي نتيجة طبيعة الطعام الذي كان يتناوله، وأن أرغفة السمين وفواكه اللحوم وغيرها التي كان يتناولها يوميًا سببت له أزمة صحية وارتفاع الكوليسترول أدت لجلطة في القلب، لكن حتى الان لم يتم تأكيد هذه المعلومة.

وشكك أحد المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي في وفاة ابراهيم الطوخي، وكتب تعليقا على الأمر قائلًا:" يا جدعان عم إبراهيم مماتش لسة شايفه من خمس دقائق.. دا بيعمل كده عشان يرفع ريتش الصفحة".

 

آخر تصريحات الطوخي

وكان إبراهيم الطوخي أكد فى تصريحات صحفية سابقة في أمنية يتمنى تحقيقها قائلًا: نفسي أعمل دليفري، أشتري مكنتين وأعمل دليفري وأوصل للناس الطلبات بس مفيش معايا فلوس". 

وتابع: "ربنا يراضينى وأراضي الشعب المصري كله".

وذكر أنه كان جزارًا فى بداية عمله منذ 20 عامًا، إلا أنه اتجه لتدشين مطعم فواكه اللحوم منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه يربح منه كثيرًا.

وأوضح  بسبب إغلاق محله من قبل الجهات المعنية أنه قام بإنهاء  تراخيص محله وقال “أنا بكمل تراخيصي، وهفتح تاني إن شاء الله قريب، بس أخلص الأوراق المطلوبة”. 

 وأكد أنه سيهتم بالنظافة وسيقوم بتحديث كافة أجزاء المحل وتركيب سيراميك.  

ودعا جمهوره ومحبي أكلاته بالدعاء له قائلًا: بقول لكل الناس اللي بتحبني ادعوا لي. 

وكان قد ووجه إبراهيم الطوخى رسالة لمنتقديه قائلًا: "هفضل أبيع الساندوتش بـ 5 جنيه ومش هغلي السعر ومش هتغير لأني بتاع الغلابة".

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الجملى وفاة ابراهيم الطوخي شهر رمضان المبارك إبراهيم الطوخى

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