الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

مصرع طفل دهسته سيارة أثناء لهوه في حدائق القبة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقى طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه صدمته سيارة أثناء اللهو في الشارع بمنطقة حدائق القبة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث حدائق القبة اليوم 
 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوجود مصادمة بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء له طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في الشارع بمنطقة حدائق القبة صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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