كانت تبكي وتترنح، مشاهد صادمة لمسئولة أمريكية أثناء اعتقالها

تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر فيه عدد من أفراد الشرطة الأمريكية يقومون باعتقال عمدة في ولاية نيوجيرسي جينا لابلاسا، وهي تترنح وتجهش بالبكاء أثناء اعتقالها، وذلك بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول مع طفلها الصغير في يوم القديس باتريك.

🚨FULL BODY-CAM FOOTAGE: NJ Democrat Mayor accused of DUI with her toddler in the car



Gina LaPlaca, 45, Mayor of Lumberton, was charged with DUI and now faces calls for her resignation from Lumberton residents



Police confronted LaPlaca after a bystander reported her driving… pic.twitter.com/CL4053oqQM March 28, 2025



وأظهر الفيديو اقتراب رجال الشرطة من عمدة بلدة لامبرتون عند مدخل منزلها حوالي الساعة 5:40 مساء يوم 17 مارس، بعد أن اتصل أحد السكان القلقين برقم الطوارئ 911 للإبلاغ عن قيادتها غير المنتظمة، وفقا للفيديو الذي نشرته شرطة لامبرتون مؤخرا.

اعتقال مسؤولة أمريكية من قبل الشرطة

وخرج رجال الشرطة من سيارة الدورية وانتظروا العمدة الديمقراطية، البالغة من العمر 45 عاما، لتنزل ابنها، الذي كانت قد اصطحبته للتو من الحضانة، من مقعده في السيارة.

وسأل أحد رجال الشرطة العمدة وهي ترفع الطفل الصغير من سيارتها من طراز "بي إم دبليو سيدان": "هل أنتِ بخير؟" فأجابت لابلاسا: "نعم، أنا بخير"، لتفقد توازنها على الفور وتترنح داخل سيارتها.

تفاصيل اعتقال مسؤولة أمريكية

ثم سألها رجال الشرطة عن مرآتها الجانبية، التي تحطمت تماما، وفقا للفيديو.فأخبرت لابلاسا الضباط أن مرآتها قد تضررت، ثم ذكرت أنها صدمت شيئا ما، قبل أن تضيف بغموض: "لا أعرف".

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