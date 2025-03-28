أخبار مصر اليوم: السيسي يجري اتصال هاتفيا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته.. طوارئ بالكهرباء لتأمين التغذية خلال إجازة عيد الفطر.. إحالة موظفي الإدارات المحلية للنيابة العامة في هذه الحالة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

تلقَّى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث اطمأنَّ على الحالة الصحية للإمام الأكبر، داعيًا المولى عز وجل أن يتم شفاءه، وأن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية، وأن يحفظه للإسلام والمسلمين.

شيخ الأزهر يشكر الرئيس السيسي

وتوجَّه فضيلة الإمام الأكبر بجزيل الشكر للرئيس السيسي على مشاعره الراقيه، ودعواته المخلصة، ومواقفه النبيلة، مثمنًا جهوده في دعم دور الأزهر الشريف وعلمائه في نشر الوسطية والاعتدال، بما يعزز مكانة مصر ودورها في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

وتلقَّى فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اتصالًا هاتفيًّا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، للاطمئنان على صحة فضيلته، داعيًا المولى عز وجل لفضيلته بالشفاء، وأن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية، كما تبادل سموه التهنئة مع شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

شيخ الأزهر يشكر حاكم الإمارات على اتصاله والاطمئنان عليه



وأعرب فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاتصال، عن تقديره لاتصال الشيخ محمد بن زايد، ونبل أخلاقه وأصالته غير المستغربة، وتقديره لجهود سموِّه في نشر قيم السلام والأخوة والتعايش، داعيًا المولى عز وجل أن يُديم على الإمارات وأهلها وسائر الشعوب العربية والإسلامية الأمن والاستقرار والازدهار.

جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيراتها للمواطنين من أصحاب العدادات الميكانيكية القديمة بضرورة الالتزام بسداد الفواتير في موعدها، مشيرة إلى أنه سيتم فرض غرامات على المتأخرين قد تصل إلى رفع العدادات.

شدد رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد على تطبيق اللائحة على كافة المخالفين خلال عيد الفطر المبارك.

وسبق وأن بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية، تفعيل وتطبيق لائحة الغرامات مع بداية 2025 لفرض النظام داخل القطارات وعلى الأرصفة لتقديم أفضل خدمة للركاب.

وأعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، قائمة غرامات ركوب القطارات بدون تذكرة، والتي تراوحت بين 15 جنيهًا وتصل إلى 421 جنيها، وفقًا للائحة الهيئة بشأن العقوبات والمخالفات والجزاءات.

تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح خطة عمل القطاع خلال أيام عيد الفطر المبارك، واستمرارية العمل بمراكز خدمة العملاء ومدّ ساعات العمل بها، ومتابعة المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ومنظومة الشكاوى بمختلف أدواتها لتيسير الخدمة على المواطنين وتكثيف عمل لجان المرور والمتابعة وزيادة أعداد فرق الطوارئ وغيرها من الإجراءات فى اطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات.

شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأكدت على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع محافظات الجمهورية.

كما وجهت د.منال عوض بإحالة المختصين من العاملين بالإدارات المحلية إلى النيابة العامة للتحقيق عملًا بنص المادتين ( 116 مكرر – 116 مكرر "أ" ) من قانون العقوبات في حالة عدم قيامهم بالانتقال للمعاينة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ إخطارهم بوجود متغير مكاني.

يشهد العالم غدا كسوفا للشمس مع نهاية شهر رمضان لعام 1446هـ السبت الموافق 29 مـــارس 2025م.

وقال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن العالم يشهد كسوفًا جزئيًا للشمس.



ويمكن رؤيته في (أوروبا – شمال آسيا – شمال/غرب أفريقيا – جزء كبير من أمريكا الشمالية – شمال أمريكا الجنوبية – المحيط الأطلسي – القطب الشمالي) وعند ذروة الكسوف الجزئي يغطي قرص القمر حوالي 94 ٪ من قرص الشمس.

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