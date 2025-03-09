الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

تسليم 28 نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء بسوهاج

السكرتير العام يسلم
السكرتير العام يسلم 28 من نموذج 8 تصالح للمواطنين

قام اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج بتسليم 28 نموذج "8 تصالح" للمواطنين من أهالي مركز سوهاج، ممن تقدموا بطلبات للتصالح واستوفوا الشروط والأوراق المطلوبة، بحضور فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بسرعة تسليم نموذج 8 للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

السكرتير العام يسلم 28 من نموذج 8 تصالح للمواطنين من أهالي مركز سوهاج 

 

وأكد السكرتير العام الالتزام بتنفيذ سياسة الدولة وتوجيهات المحافظ بسرعة الإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي، لما له من تأثير على استقرار أوضاع الملكية للمواطنين ومراعاة التيسير عليهم لإنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن.

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اجراءات التصالح على مخالفات البناء سكرتير عام المحافظة منال عوض وزيرة التنمية المحلية محافظ سوهاج

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