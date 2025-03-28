الكهرباء: فرق طوارئ ولجان مرور و465 مركز خدمة وسيارات متنقلة للخدمات خلال إجازة عيد الفطر

تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح خطة عمل القطاع خلال أيام عيد الفطر المبارك، واستمرارية العمل بمراكز خدمة العملاء ومدّ ساعات العمل بها، ومتابعة المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ومنظومة الشكاوى بمختلف أدواتها لتيسير الخدمة على المواطنين وتكثيف عمل لجان المرور والمتابعة وزيادة أعداد فرق الطوارئ وغيرها من الإجراءات فى اطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات.

خطة طوارئ وزارة الكهرباء خلال عيد الفطر

يأتي ذلك في إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واستعدادا لعيد الفطر المبارك واحتفالات المواطنين خلال ايام الاجازات، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء واستمرارا للمتابعة المستمرة لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية وانتظام تقديم الخدمات الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وقدم التقرير قراءة تحليلية لما يقرب من 2,3 مليون بلاغ وطلب وشكوى قدمها المواطنون على مدار الشهور الماضية للحصول على خدمات كهربائية متنوعة وكيفية الاستجابة وسرعتها وحساب الوقت لإزالة أسباب الشكوى، وشمل التقرير مؤشرات قياس الأداء لمنظومة التواصل مع المشتركين وتلقى الشكاوى وخدمة المواطنين، وكذلك الفرق الفنية لمتابعة تأمين التغذية ومنع التعدى على التيار والوصلات المخالفة، ومراجعة قنوات التواصل المختلفة لمنظومة الشكاوى والتي تتضمن البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء )، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين .

تقديم الخدمات للمواطنين خلال عيد الفطر

وأوضح التقرير تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتطوير وسائل الحصول عليها من قبل المواطنين من خلال 465 مركز للخدمة من بينهم 161 مركز مطور بالهوية البصرية على مستوى الجمهورية.

واشار التقرير الى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والخدمات التي يتم تقديمها من خلال توفير عدد 9 سيارات متنقلة يتم الدفع بها الى مختلف المناطق، والتي قدمت ما يقرب من 91181 خدمة خلال الفترة الماضية بالاضافة إلى الدور الفعال فى التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والتصدي للمخالفات، وتمت الإشارة إلى الخدمات التى يجرى تقديمها إلى ذوى الهمم واطلاق برنامج للتعريف بالخدمات المقدمة لهم، واستخدام تطبيق واصل للصم والمكفوفين.

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