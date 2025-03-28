الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًّا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر، فيتو
ads

تلقَّى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث اطمأنَّ على الحالة الصحية للإمام الأكبر، داعيًا المولى عز وجل أن يتم شفاءه، وأن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية، وأن يحفظه للإسلام والمسلمين.

شيخ الأزهر يشكر الرئيس السيسي 

وتوجَّه فضيلة الإمام الأكبر بجزيل الشكر للرئيس السيسي على مشاعره الراقيه، ودعواته المخلصة، ومواقفه النبيلة، مثمنًا جهوده في دعم دور الأزهر الشريف وعلمائه في نشر الوسطية والاعتدال، بما يعزز مكانة مصر ودورها في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

كما تبادل فضيلة الإمام الأكبر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي التَّهاني بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، بالخير والسلام والأمن والأمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي شيخ الأزهر الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

في اتصال هاتفي، ملك البحرين يطمئن على صحة شيخ الأزهر ويدعو له بالشفاء ويهنئه بعيد الفطر

شيخ الأزهر ناعيا محمد المحرصاوي: نموذج لعزة العلماء وجلال قدرهم

شيخ الأزهر يشكر الرئيس السيسي والشعب المصري على مشاعرهم ودعائهم له بالشفاء

الأكثر قراءة

بنت تسأل: ليه مفيش أنبياء ستات؟! رد مفاجئ من علي جمعة

التموين تعلن خطة صرف مقررات شهر أبريل

الجيش اللبناني يحدد موقع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل

آخر تطورات سعر صرف الدولار لحظيًّا في مصر

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

انفعالات هنيدي في وش إجرام، ريم مصطفى في مرمى انتقادات وسخرية الجمهور بسبب سيد الناس

لاعب الزمالك السابق: مواجهة سيراميكا أصعب من مباراة الأهلي

ليه ما نعدلش قانون الميراث؟!، التفرقة بين البنت والولد، حوار مثير بين علي جمعة والشباب

منوعات

المزيد

اختبأ على أنه وحش، رجل يرعب الأطفال في أمريكا

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

طبيبان: مارادونا توفي "وهو يتعذب" ووزن قلبه ضعف الطبيعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

أماكن أثرية وأضرحة زارها المداح في جولته للبحث عن علاج المرض الغامض (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ليه ما نعدلش قانون الميراث؟!، التفرقة بين البنت والولد، حوار مثير بين علي جمعة والشباب

بنت تسأل: ليه مفيش أنبياء ستات؟! رد مفاجئ من علي جمعة

علي جمعة: الإسلام يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، والتساوي أمر مخالف للشريعة

المزيد
الجريدة الرسمية