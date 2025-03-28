الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًّا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته

تلقَّى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث اطمأنَّ على الحالة الصحية للإمام الأكبر، داعيًا المولى عز وجل أن يتم شفاءه، وأن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية، وأن يحفظه للإسلام والمسلمين.

شيخ الأزهر يشكر الرئيس السيسي

وتوجَّه فضيلة الإمام الأكبر بجزيل الشكر للرئيس السيسي على مشاعره الراقيه، ودعواته المخلصة، ومواقفه النبيلة، مثمنًا جهوده في دعم دور الأزهر الشريف وعلمائه في نشر الوسطية والاعتدال، بما يعزز مكانة مصر ودورها في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

كما تبادل فضيلة الإمام الأكبر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي التَّهاني بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، بالخير والسلام والأمن والأمان.

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