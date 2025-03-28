الجمعة 28 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس الإمارات يُجري اتصالًا هاتفيًّا بشيخ الأزهر للاطمئنان علي صحته ويهنئه بعيد الفطر

شيخ الأزهر ورئيس
شيخ الأزهر ورئيس دولة الإمارات، فيتو
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تلقَّى فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اتصالًا هاتفيًّا من  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، للاطمئنان على صحة فضيلته، داعيًا المولى عز وجل لفضيلته بالشفاء، وأن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية، كما تبادل سموه التهنئة مع شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

شيخ الأزهر يشكر حاكم الإمارات على اتصاله والاطمئنان عليه 


 
وأعرب فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاتصال، عن تقديره لاتصال  الشيخ محمد بن زايد، ونبل أخلاقه وأصالته غير المستغربة، وتقديره لجهود سموِّه في نشر قيم السلام والأخوة والتعايش، داعيًا المولى عز وجل أن يُديم على الإمارات وأهلها وسائر الشعوب العربية والإسلامية الأمن والاستقرار والازدهار.

شيخ الأزهر يتقدم بالشكر والتقدير للشعب المصري 
 

وفي وقت سابق تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تكرمه بالاطمئنان على صحته، والدعاء له بالشفاء، ومشاعره الراقية.

كما تقدم شيخ الأزهر بجزيل الشكر للشعب المصري؛ مسلمين ومسيحيين، ولكل من تفضل بالسؤال عنه وتكرم بالدعاء له بالشفاء من داخل مصر وخارجها، شاكرًا للجميع هذا الاهتمام المخلص والصادق، والذي كان له أكبر الأثر في تخفيف حدة هذه الوعكة، وتراجع آثارها والحمد لله.

 

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