الجمعة 28 مارس 2025
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أخبار مصر

يستمر 3 ساعات، غدا كسوف جزئى للشمس لا يمكن رؤيته فى مصر

كسوف جزئى، فيتو
كسوف جزئى، فيتو

يشهد العالم غدا كسوفا للشمس مع نهاية شهر رمضان لعام 1446هـ السبت الموافق 29 مـــارس 2025م

 

 

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وقال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن  العالم  يشهد كسوفًا جزئيًا للشمس.


ويمكن رؤيته في (أوروبا – شمال آسيا – شمال/غرب أفريقيا – جزء كبير من أمريكا الشمالية – شمال أمريكا الجنوبية – المحيط الأطلسي – القطب الشمالي) وعند ذروة الكسوف الجزئي يغطي قرص القمر حوالي 94 ٪ من قرص الشمس.

و يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته ثلاث ساعات وثلاث وخمسين دقيقة تقريبًا وهذا الكسوف لا يمكن رؤيته في مصر.


يذكر أن  الكسوف الجزئي التالي للشمس يحدث في 21 سبتمبر 2025 ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية (الهجرية)، حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

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مراحل كسوف الشمس اليوم، موعد البداية والنهاية

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