الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية تتوعد المخالفين، احذر الوقوع في هذه المخالفات داخل القطارات أو على الرصيف

قطار، فيتو
قطار، فيتو
ads

شدد رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد على تطبيق اللائحة على كافة المخالفين خلال عيد الفطر المبارك. 

وسبق وأن بدأت الهيئة القومية للسكك الحديد، تفعيل وتطبيق لائحة الغرامات مع بداية 2025 لفرض النظام داخل القطارات وعلى الأرصفة لتقديم أفضل خدمة للركاب.

وأعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، قائمة غرامات ركوب القطارات بدون تذكرة، والتي تراوحت بين 15 جنيهًا وتصل إلى 421 جنيها، وفقًا للائحة الهيئة بشأن العقوبات والمخالفات والجزاءات.


قائمة غرامات استقلال القطارات بدون تذكرة

وجاءت الغرامات كالتالي:

  • ركوب قطارات تالجو والقطار الإسباني بدون تذكرة غرامة 70 جنيهًا.
  • ركوب الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية غرامة 50 جنيهًا.
  • القطارات العادية بدون تذكرة غرامة 30 جنيهًا.
  • التدخين داخل القطارات والمحطات غرامة 100 جنيه.
  • استقلال قطارات الضواحى بدون تذكرة غرامة 15 جنيهًا.
  • استقلال القطارات المحسنة وتحيا مصر بدون تذكرة غرامة 20 جنيهًا.
  • استقلال القطارات الإسبانى والفرنساوى بدون تذكرة غرامة 30 جنيهًا.
  • استقلال قطارات vib وقطارات النوم بدون تذكرة غرامة  40 جنيهًا.
  • استقلال القطارات الدرجة الثالثة ذات التهوية والثالثة المكيفة بدون تذكرة غرامة 50 جنيهًا.

لائحة العقوبات والمخالفات والجزاءات لركاب القطارات

وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر بالهيئة القومية للسكك الحديدية، عن تفاصيل الإجراءات التي تسعى الهيئة إلى تطبيقها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من القانون الخاص بالسكك الحديدية.

ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات اعتماد لائحة الهيئة بشأن العقوبات والمخالفات والجزاءات بخصوص الركاب.


وقال المصدر: إن السكك الحديدية حتى عام 2018 كانت لا تملك لائحة محددة لتطبيق الغرامات على الركاب، ولكن الهيئة تعمل وفقًا لقرار سيادي يحدد هذه الغرامات، وهذا القرار كان منذ قديم الأزل وبالتالي فقد أجزاء كبيرة من قيمته خاصة أن بعض الغرامات لا تتخطى جنيها واحدا وبالتالى لابد من تعديل الغرامات والجزاءات.

ومن أهم الغرامات التي تحاول الهيئة إدراجها وتوصيفها غرامة استقلال المواطن للقطار وبصحبته حيوانات، أو أمتعة كبيرة أو آلات حادة تهدد حياة الركاب، وتخطط السكك الحديد لتحديد الغرامة في هذه المتعلقات بناء على الوزن التقديري لها، باعتبارها بضائع تم شحنها بالسكك الحديدية.

وتشمل قائمة غرامات السكك الحديدية، غرامة استقلال القطار بدون تذكرة وغرامة التدخين وغرامة الركوب بتذكرة غير مناسبة لدرجة الراكب حيث لا يمكن استقلال القطارات بتذكرة في درجة أعلى من درجاتها إلا بعد دفع المستحق قانونا، وغرامة الجلوس في مقعد محجوز للغير ويضاف إلى هذه الغرامات غرامة حمل أشياء قذرة، ومواد كيماوية، وتسلق الأسوار وإلقاء القمامة وتشويه المحطات.

وحددت السكك الحديدية العديد من النقاط المهمة بالقانون الجديد للسكك الحديدية والذي تمت الموافقة عليه مؤخرا حول نظام محكم للغرامات ككل يشمل وضع مادة صريحة بالحبس والغرامة مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه كل من يخالف قانون السكك الحديدية، وبالتالي أصبح القانون بوابة يمكن من خلالها مضاعفة الغرامات الموقعة على الراكب عشرات الأضعاف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك التدخين داخل القطارات الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية الانتهاء الهيئة القومية للسكك الحديد

الأكثر قراءة

بنت تسأل: ليه مفيش أنبياء ستات؟! رد مفاجئ من علي جمعة

التموين تعلن خطة صرف مقررات شهر أبريل

أسعار الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة 28 مارس 2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار لحظيًّا في مصر

الجيش اللبناني يحدد موقع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل

أسعار الذهب في عمان اليوم الجمعة 28- 03- 2025

ليه ما نعدلش قانون الميراث؟!، التفرقة بين البنت والولد، حوار مثير بين علي جمعة والشباب

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

منوعات

المزيد

بريطاني يقتل صديقه بالمطرقة ويقطع الجثة 27 قطعة بالمنشار

اختبأ على أنه وحش، رجل يرعب الأطفال في أمريكا

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

أماكن أثرية وأضرحة زارها المداح في جولته للبحث عن علاج المرض الغامض (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: التلوث والإسراف في الموارد ممارسات محرمة تضر بالبيئة والإنسان معًا

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. عبد الله بن رواحة، الشاعر البطل

عمرو خالد يكشف أصعب اللحظات على الصحابة وأهم وصايا النبي قبل وفاته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية