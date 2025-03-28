الجمعة 28 مارس 2025
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: عشرات الجنود الاحتياط يرفضون العودة للخدمة بغزة

جنود احتياط بجيش
جنود احتياط بجيش الاحتلال، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن عشرات جنود الاحتياط من الوحدة الطبية العسكرية أعلنوا أنهم لن يعودوا للخدمة في قطاع غزة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: أن "الموقعين على العريضة برتبة مقدم وما دون بينهم أطباء ومسعفون مقاتلون".

 جنود الاحتياط بالوحدة الطبية بجيش الاحتلال يرفضون العودة للخدمة 


ونقلت الهيئة عن جنود الاحتياط بالوحدة الطبية بـ جيش الاحتلال  الإسرائيلي قولهم: نرفض الخدمة بسبب دعوات للاستيلاء على أراضي غزة والاستيطان فيها.
 

وقال جنود الاحتياط: "نرفض الاستمرار في الخدمة بسبب طول الحرب التي تجاوزت المنطق ونرفض الخدمة لما تسببه الحرب من ضرر للمدنيين في الجانبين"، وطالبوا باستمرار صفقة الرهائن ووقف النار والانتقال للمرحلة الثانية.
 

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جنود الاحتياط غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي صفقة الرهائن

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