قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جيا كون في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية ثابت وواضح، فيما يخص إمكانية فرض إدارة مؤقتة في كييف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق إن إمكانية فرض حكم مؤقت (إدارة مؤقتة) في أوكرانيا يمكن مناقشتها تحت رعاية الأمم المتحدة بالتشاور مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية وكذلك شركاء روسيا الاتحادية، لأن ذلك سيسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية ووصول حكومة قادرة إلى السلطة، حيث يمكن بعد ذلك التفاوض على السلام وتوقيع الوثائق المطلوبة.

وقال جو جيا كون ردا على سؤال للتعليق على تصريحات الرئيس الروسي: موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية ثابت وواضح".

وفي نفس الصدد، قال فلاديمير أولينيك، عضو حركة "أوكرانيا الأخرى" والنائب السابق للبرلمان الأوكراني، لوكالة "نوفوستي": "من الضروري إنشاء إدارة مؤقتة لإجراء الانتخابات وظهور حزب سلام، لكن سيكون من الصعب للغاية تنفيذ مثل هذه الخطوة.

وقال أولينيك: "هذا هو الخيار الأكثر صعوبة. لماذا؟ لأنه على الأرجح لن يكون هذا قرارا من الأمم المتحدة نفسها، ولكن على الأرجح قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع اعتماد قرار معين. ولكن أعتقد أن روسيا والصين والولايات المتحدة ستؤيد هذه الفكرة، ولكن في المقابل ستعارضها فرنسا وبريطانيا، وهما عضوان دائمان في المجلس ويمكنهما استخدام حق النقض".

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