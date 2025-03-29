الدوري الإنجليزي في أرقام قبل الجولة 30.. ليفربول الأشرس هجومًا وآرسنال الأقوى دفاعًا.. منافسة نارية على مراكز الأبطال.. وساوثهامبتون يغرق في القاع بـ 70 هدفا في شباكه

الدوري الإنجليزي، تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال مارس الجاري.

وينتظر عشاق الدوري الإنجليزي حول العالم، عودة البطولة الأقوى والأكثر جماهيرية خاصة بعد اشتعال المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

يتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل عودة مباريات البريميرليج بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

1- ليفربول 70 نقطة

2- آرسنال 58 نقطة

3- نوتينجهام فورست 54 نقطة

4- تشيلسي 49 نقطة

5- مانشستر سيتي 48 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 47 نقطة

8- فولهام 45 نقطة

9- أستون فيلا 45 نقطة

10- بورنموث 44 نقطة

11- برينتفورد 41 نقطة

12- كريستال بالاس 39 نقطة

13- مانشستر يونايتد 37 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة

15- إيفرتون 34 نقطة

16- وست هام يونايتد 34 نقطة

17- وولفرهامبتون 26 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط

مواعيد الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 1 أبريل 2025

آرسنال ضد فولهام - 8:45 مساءً - استاد الإمارات

وولفرهامبتون ضد وست هام - 8:45 مساءً - ملعب مولينيو

نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً - ملعب سيتي جراوند

الأربعاء 2 أبريل 2025

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي - 8:45 مساءً - ملعب الاتحاد

نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد - 8:45 مساءً - ملعب سانت جيمس بارك

ساوثهامتون ضد كريستال بالاس - 8:45 مساءً - ملعب سينت ماري

بورنموث ضد إبسويتش تاون - 8:45 مساءً - ملعب فيتاليتي

برايتون ضد أستون فيلا - 8:45 مساءً - ملعب فالمر

ليفربول ضد إيفرتون - 9 مساءً - آنفيلد

3 أبريل 2025

تشيلسي ضد توتنهام - 9 مساءً - ستامفورد بريدج

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا قبل الجولة الـ 30 من البريميرليج.

محمد صلاح ليفربول 27 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 13 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 13 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 12 هدفا.

الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي

كما يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول جدول ترتيب الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا قبل الجولة الـ 30 من البريميرليج.

ويأتي خلف محمد صلاح الثلاثي روبنسون مدافع فولهام وساكا جناح ارسنال ودامسجارد لاعب برينتفورد برصيد 10 أسيست.



الأكثر تلقي بطاقات صفراء في الدوري الإنجليزي

ويعد الثنائي ساشا لوكيتش وويل هيوز ثنائي فولهام وكريستال بالاس على الترتيب، هما الأكثر تلقى للبطاقات الصفراء في الدوري الإنجليزي للموسم الجاري بواقع 10 مرات.

فيما تأتي قائمة الأكثر تلقي للبطاقات الصفراء كالتالي:"

الأكثر تلقي بطاقات حمراء في الدوري الإنجليزي

يعد الثلاثي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وجاك ستيفنز لاعب ساوثهامبتون، ولويس لاعب ارسنال، هم الأكثر تلقي للبطاقات الحمراء في الدوري الإنجليزي للموسم الجاري بواقع مرتين.

ليفربول أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي قبل الجولة 30

فريق ليفربول هو أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي قبل الجولة 30، بعد ما سجل لاعبوه 69 هدفا خلال 29 مباراة.

ويأتي خلف ليفربول فريق مانشستر سيتي برصيد 55 هدفا.

ارسنال أقوى خط دفاع في الدوري الإنجليزي قبل الجولة 30

تصدر فريق ارسنال قائمة اقوى خط دفاع في الدوري الإنجليزي قبل الجولة 30، حيث استقبل الجانرز 24 هدفا فقط، ويأتي خلفه ليفربول الذي استقبل 27 هدفا.

ساوثهامبتون الأكثر استقبالا للأهداف في الدوري الإنجليزي قبل الجولة 30

وتصدر فريق ساوثهامبتون قائمة الأكثر استقبالا للأهداف في الدوري الإنجليزي قبل الجولة 30، بواقع استقبال 70 هدفا لتضعه في المركز الأخير.

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