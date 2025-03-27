الدوري الإنجليزي، تشيلسي يستعيد مهاجمه قبل مواجهة توتنهام

الدوري الإنجليزي، استعاد الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، أحد نجومه خلال فترة التوقف الدولي، ليصبح جاهزا للظهور مجددًا مع البلوز.

وبحسب تقارير صحفية، فإن المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون عاد لتدريبات الفريق اللندني بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في الأسابيع الماضية.

وغاب جاكسون عن مباريات تشيلسي منذ مطلع فبراير الماضي، لمعاناته من إصابة عضلية تعرض لها خلال مواجهة وست هام يونايتد.

وظهر صاحب الـ23 عاما في المران رفقة باقي زملائه، الذين يستعدون لعودة مسابقات الأندية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وسيخوض تشيلسي مواجهة صعبة ضد جاره توتنهام هوتسبير، في مستهل الشهر المقبل (3 أبريل)، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

هذا قبل السفر لمواجهة برينتفورد في عقر داره، وبعدها سيلعب مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي خارج أرضه ضد ليجيا وارسو البولندي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.