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رياضة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يستعيد مهاجمه قبل مواجهة توتنهام

نيكولاس جاكسون، فيتو
نيكولاس جاكسون، فيتو

الدوري الإنجليزي، استعاد الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، أحد نجومه خلال فترة التوقف الدولي، ليصبح جاهزا للظهور مجددًا مع البلوز.

وبحسب تقارير صحفية، فإن المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون عاد لتدريبات الفريق اللندني بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في الأسابيع الماضية.

وغاب جاكسون عن مباريات تشيلسي منذ مطلع فبراير الماضي، لمعاناته من إصابة عضلية تعرض لها خلال مواجهة وست هام يونايتد.

وظهر صاحب الـ23 عاما في المران رفقة باقي زملائه، الذين يستعدون لعودة مسابقات الأندية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وسيخوض تشيلسي مواجهة صعبة ضد جاره توتنهام هوتسبير، في مستهل الشهر المقبل (3 أبريل)، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

هذا قبل السفر لمواجهة برينتفورد في عقر داره، وبعدها سيلعب مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي خارج أرضه ضد ليجيا وارسو البولندي.

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تشيلسي نيكولاس جاكسون وست هام يونايتد توتنهام هوتسبير ليجيا وارسو

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