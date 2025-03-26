جماهير ليفربول تحرق قميص أرنولد بعد اتفاقه مع ريال مدريد

عبرت جماهير نادي ليفربول، عن غضبها من أنباء انتقال الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، إلى صفوف ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل.

أرنولد يتفق مع ريال مدريد

وبحسب الأنباء المتداولة، فإن النادي الإسباني سيضم أرنولد مجانًا، عقب نهاية عقده مع ليفربول، في يونيو المقبل.

ولم يوافق أرنولد على العروض المختلفة التي قدمها ليفربول، من أجل تجديد عقده في أنفيلد.

مشجع ليفربول يحرق قميص أرنولد

من جانبها، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو لأحد مشجعي ليفربول، وهو يحرق قميص أرنولد، ويرفعه بفخر أمام الكاميرا.

ويعد ألكسندر أرنولد أحد أبناء ليفربول منذ انضمامه للأكاديمية بعمر 6 سنوات، قبل تصعيده للفريق الأول ومشاركته لأول مرة أمام توتنهام هوتسبير في كأس الرابطة الإنجليزية عام 2018.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.