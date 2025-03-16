مانشستر يونايتد يعود للانتصارات في الدوري الإنجليزي بالفوز على ليستر سيتي 3-0

فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "كينج باور" اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 29 من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

جاءت ثلاثية مانشستر يونايتد عن طريق راسموس هويلوند في الدقيقة 27، وأليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 66، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة 90.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: دي ليخت- لينديلوف- هيفين.

في خط الوسط: نصير مزراوي- مانويل أوجارتي- إريكسين- ديوجو دالوت.

في خط الهجوم: برونو فيرنانديز- راسموس هويلوند- أليخاندرو جارناشتو.

برونو فيرنانديز ملك اليوروبا ليج بعد هاتريك مباراة مان يونايتد وريال سوسييداد

قاد البرتغالي برونو فيرنانديز، فريقه مانشستر يونايتد، لتجاوز ريال سوسييداد في ثمن نهائي الدوري الأوروبي، مساء الخميس الماضي.

وسجل فيرنانديز "هاتريك"، ليساعد اليونايتد على الفوز (4-1) في إياب دور 16، وذلك بعد التعادل 1-1 ذهابا.

وذكرت شبكة "أوبتا" أن فيرنانديز يملك أكبر عدد من المساهمات التهديفية، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ اليوروبا ليج.

ووصل الدولي البرتغالي إلى 41 مساهمة، بواقع 24 هدفًا و17 تمريرة حاسمة.

وأشارت شبكة "سكواكا" إلى تسجيل لاعب سبورتينج لشبونة السابق، 6 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها بمختلف البطولات، بعدما سجل ثاني هاتريك في مسيرته مع الشياطين الحمر.

هاتريك فيرنانديز

ويعد هاتريك فيرنانديز هو الأول، من لاعب في الفريق الإنجليزي، منذ أن فعلها ماركوس راشفورد ضد لايبزيج عام 2020.

كما أنه الأول في الدوري الأوروبي، منذ أن فعلها زلاتان إبراهيموفيتش ضد سانت إيتيان عام 2016.

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