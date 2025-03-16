الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

آرسنال يتلقى خبرا سارا قبل موقعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

تلقى نادي آرسنال الإنجليزي خبرًا رائعًا قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها يوم 8 أبريل المقبل.

فوز آرسنال على تشيلسي 

آرسنال خاض مواجهة قوية أمام تشيلسي اليوم الأحد في آخر مباراة له قبل فترة التوقف الدولي، وفاز بهدف نظيف.

وسيعود إلى المنافسات المحلية بملاقاة فولهام يوم 1 أبريل في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يوجه أنظاره نحو المواجهة المنتظرة ضد ريال مدريد.

بوكايو ساكا يعود في مواجهة آرسنال مع ريال مدريد 

واقترب النجم الإنجليزي بوكايو ساكا من العودة إلى الملاعب، ما يعزز حظوظ "المدفعجية" في هذه المواجهة القوية.

وأكد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أن ساكا سيعود إلى التدريبات الجماعية غدًا، بعدما أنهى الجزء الأكبر من مرحلة التأهيل عقب جراحة في أوتار الركبة أجراها في ديسمبر الماضي.

المدرب الإسباني أوضح أن الجناح الإنجليزي سيبدأ العمل بالكرة بصورة مكثفة، في خطوة جديدة نحو استعادة جاهزيته الكاملة.

وقال أرتيتا: "نأمل أن يقوم بوكايو بالمزيد من التمارين بالكرة، من تمرير، وتسديد، وركض. إنه يقترب من الجاهزية. عندما ينضم إلى الفريق، سنرى كيف ستكون استجابته ومدى سرعة استعادته للياقته".

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