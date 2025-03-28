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خارج الحدود

158 شهيدا ومصابا، حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن 43 شهيدا و115 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 


وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها: إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 18 مارس ارتفع إلى 896 شهيدا و1.984 مصابا.

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وأضافت أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 ارتفع  إلى 50.251 شهيدا و114.025 مصابا.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ارتفع عدد ضحايا قصف الاحتلال إسرائيلي على منزل بحي الزيتون في مدينة غزة الليلة الماضية إلى 14 شهيدا. 

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال أطلق نيرانه على طواقمنا ويحاصر المواطنين في رفح

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المواطنين في رفح جنوبي قطاع غزة. 

وأكد أن جيش الاحتلال أطلق أمس الخميس نيرانه بشكل مباشر على طواقم الدفاع المدني.

فيما قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت فلسطينيين من الدخول عبر حاجز قلنديا شمال القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية

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