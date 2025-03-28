الجمعة 28 مارس 2025
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سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

بريطانيا، فيتو
بريطانيا، فيتو

تحقق وزارة الدفاع البريطانية في واقعة العثور على مجموعة من الوثائق التي تحتوي على معلومات عسكرية حساسة ملقاة في الشارع.

 

وجرى اكتشاف الأوراق، وبعضها يحمل علامة "رسمية – حساسة"، وهي نصف ظاهرة من كيس قمامة أسود في منطقة سكوتسوود في نيوكاسل في 16 مارس الجاري، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

 

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الوثائق تتضمن تفاصيل حول "رتب الجنود وأنماط التحول وعناوين البريد الإلكتروني وسجلات قضايا الأسلحة ومعلومات الوصول إلى المنشآت العسكرية".

 

وأضافت الشبكة أنه يبدو أن الوثائق على صلة بوحدات متمركزة في حامية كاتريك.

 

ومن ضمن تلك الوثائق كانت هناك ورقة تردد أنها بعنوان "مفاتيح مستودعات الأسلحة وتحمل أكواد أي دي إس" التي يعتقد أنها تشير إلى نظام رصد مستودع الأسلحة والدخلاء.

 

واكتشف الوثائق مايك جيبارد وهو أحد مشجعي كرة القدم من جيتسهيد الذي تعثر فيها بينما كان يوقف سيارته قبل مباراة نهائي رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (كأس كاراباو) بين نيوكاسل يونايتد وليفربول.

 

وتشير التوجيهات الحكومية إلى أن بعض الوثائق "الرسمية-الحساسة" يمكن أن تشكل “تهديدا للحياة”  حال انكشافها.

 

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