صخرة غريبة على المريخ تحير العلماء (صور)

اكتشفت مركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لوكالة ناسا صخرة غريبة على سطح المريخ أثارت حيرة العلماء، حيث تزخر بمئات الكريات الداكنة الدقيقة التي قد تحمل أدلة مهمة عن تاريخ الكوكب الأحمر.

صخرة خليج سانت بول

وأطلق فريق مهمة "بيرسيفيرانس" على الصخرة اسم "خليج سانت بول" (St. Pauls Bay)، وظهرت فيها مئات النتوءات الكروية الرمادية الداكنة بحجم ميليمترات، بعضها يحتوي على ثقوب صغيرة.

ورصدت المركبة هذه الصخرة في 11 مارس على حافة فوهة "جيزيرو"، وهي بحيرة قديمة تبحث فيها "بيرسيفيرانس" منذ عام 2021 عن علامات لحياة ميكروبية سابقة.

وقال فريق المهمة في بيان: "إن تحديد السياق الجيولوجي لهذه الميزات سيكون حاسمًا لفهم أصلها، ومعرفة أهميتها في التاريخ الجيولوجي لحافة فوهة جيزيرو وما بعدها".

تاريخ المريخ

وتقع صخرة "خليج سانت بول" على منحدرات منطقة "ويتش هازل هيل"، وهي تكوين صخري يمتد لأكثر من 101 متر، حيث تعمل كل طبقة من طبقاته كصفحة في كتاب تاريخ المريخ. لكن يعتقد أن هذه الصخرة بالذات ربما تكون قد انجرفت إلى الموقع من مكان آخر.

وسبق أن رصدت مركبتا "أوبورتيونيتي" و"كيوريوسيتي" التابعتان لناسا صخورا ذات نسيج مشابه بالقرب من مواقع هبوطهما في فوهتي "إنديورانس" و"جيل". وفسر العلماء تلك التشكيلات على أنها "كرات رسوبية" ناتجة عن تفاعل المياه الجوفية التي تدفقت عبر مسام الصخور.

كما التقطت "بيرسيفيرانس" العام الماضي صخورًا تشبه الفشار، ما يشير أيضا إلى تدفق مياه جوفية في الماضي. لكن هذه التشكيلات قد تنتج أيضا عن عمليات بركانية، مثل التبريد السريع لقطرات الصخور المنصهرة أثناء الثوران، أو عن اصطدام النيازك، حيث تتكثف الصخور المتبخرة.

وأوضح فريق المهمة: "كل من هذه الآليات التكوينية سيكون له تداعيات مختلفة جدا على تطور هذه الصخور، لذا يعمل الفريق بجد لتحديد سياقها وأصلها".

وتوجد المركبة حاليا في مهمة إضافية تستكشف حافة فوهة "جيزيرو"، حيث ربما تفاعلت المياه الجوفية القديمة مع الصخور بطريقة خلقت بيئة مختلفة تماما عما سبق اكتشافه على أرضية الفوهة.

كما جمعت "بيرسيفيرانس" عينات في 30 أنبوبا بحجم السيجار، من بينها عينة تحتوي على تشكيلات غريبة تشبه بقع النمر أو بذور الخشخاش، والتي يشتبه العلماء في أنها قد تكون دليلًا على نشاط ميكروبي قديم.

ويعد هذا الاكتشاف الجديد جزءا من الجهود المستمرة لفك ألغاز المريخ، والتي قد تكشف يومًا ما عن أسرار تطور الكوكب وإمكانية وجود حياة قديمة عليه.

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