حقيقة عثور العلماء الصينيين على ساحل محيط قديم على المريخ

يعتقد علماء صينيون استنادا إلى نتائج تحليل البيانات التي جمعتها مركبة "Zhurong" المريخية أنهم تمكنوا من اكتشاف ساحل محيط قديم على الكوكب الأحمر.

اكتشاف ساحل محيط قديم على الكوكب الأحمر

ويقول العلماء في مقال نشرته مجلة PNAS العلمية الأمريكية: "لا تؤكد استنتاجاتنا وجود محيط مريخي قديم في السهول الشمالية فحسب، بل توفر تصورات مهمة عن تطور بيئة المريخ. ونفسر العاكسات الهابطة في جنوب سهل اليوتوبيا على أنها رواسب ساحلية شكلتها أمواج المحيط القديم وربما تتكون من الرمال والحصى التي تحملها تيارات المد والجزر".

تصورات مهمة عن تطور بيئة المريخ

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يشير الباحثون إلى أنهم اكتشفوا باستخدام بيانات الرادار التي جمعتها المركبة، رواسب واسعة النطاق في باطن الجزء الجنوبي من يوتوبيا بلانيشيا. تتميز هذه الرواسب ببنية مشابهة لبنية الرواسب الساحلية على الأرض. ويشير الاكتشاف إلى وجود مساحة كبيرة من المياه، وهو ما يدعم الفرضية القائلة بأنه كان هناك ذات يوم محيط في السهول الشمالية للمريخ.

ويذكر أن علماء روس وصينيين نشروا في نوفمبر 2024، دراسة مشتركة في المجلة العلمية Scientific Reports، يؤكدون فيها اكتشاف أدلة على وجود محيط على سطح المريخ في وقت ما. وأُجريت الدراسة بناء على بيانات من مركبة الفضاء الصينية Zhurong، التي تقوم بمهمة في الجزء الجنوبي من Utopia Planitia على سطح المريخ منذ عام 2021. ويعتقد أن في هذه المنطقة كان يوجد محيط قديم.

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