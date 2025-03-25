مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

أكد فريق دولي من علماء الكواكب أن مركبة كيوريوسيتي اكتشفت آثار ثلاثة هيدروكربونات معقدة - ديكان، وأونديكان، ودوديكان - في صخرة كمبرلاند.

وتشير مجلة PNAS إلى أن هذا الاكتشاف، وفقا لعلماء الكواكب الأوروبيين والمكسيكيين والأمريكيين برئاسة بول ماهافي، مدير قسم استكشاف النظام الشمسي في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا، يدل على وجود أحماض دهنية في الصخور الرسوبية على المريخ.



ويذكر أن مركبة كيوريوسيتي عثرت بالفعل على عينات من جزيئات عضوية تحتوي على ما يصل إلى ست ذرات كربون. والآن، تمكن الباحثون من رصد جزيئات من ثلاثة هيدروكربونات دفعة واحدة في عينات من صخور كمبرلاند الصخرية - الديكان، والأونديكان، والدوديكان.

وعلى الأرجح، كانت هذه الجزيئات موجودة في البداية في هذه الصخور على شكل أحماض دهنية.



وكان اكتشاف المركبة كيوريوسيتي لصخرة كمبرلاند أحد أكثر الاكتشافات المبكرة المثيرة للاهتمام، حيث اكتشف المختبر الكيميائي الموجود على متن المركبة في عينات من أعماقها آثارا لوجود الكلوروبنزين والثيوفين، وهي مواد عضوية عطرية تحتوي على النيتروجين والكبريت.

وكان هذا الاكتشاف أحد المؤشرات الأولى على وجود مركبات عضوية معقدة على سطح المريخ، التي عثرت عليها لاحقا مركبة ناسا الرابعة في مناطق أخرى من فوهة جيل.



ومؤخرا، ابتكر ماهافي وزملاؤه خوارزمية لمعالجة عينات الصخور، تسمح بالبحث عن آثار الهيدروكربونات المعقدة، التي لم يعتقد العلماء سابقا أنها قد تكون موجودة على المريخ.

ولكن عندما درسوا عينات كومبرلاند القديمة باستخدام الخوارزمية المبتكرة، وجدوا أن قطعة الصخر الزيتي المريخي تحتوي على جزيئات تحتوي على ما لا يقل عن عشرة ذرات كربون (ديكان)، وإحدى عشرة (أونديكان)، واثنتي عشرة (دوديكان).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.