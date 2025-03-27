الشيخ محمد عطية حسب قارئًا للمغرب في إذاعة القرآن الكريم

تذيع شبكة القرآن الكريم في الخامسة والنصف من مساء الليلة قرآن المغرب بصوت القاريء الشيخ محمد عطية حسب، والتلاوة مما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الفرقان والنبأ.

ولد الشيخ محمد عطية حسب في إحدى قرى محافظة الدقهلية عام 1936. أتم حفظ القرآن الكريم مبكرًا. تأثر مبكرًا بصوت وأداء الشيخ محمد رفعت حتى صار معروفًا باسم “محمد رفعت الصغير”. اعتمدته الإذاعة المصرية قارئًا عام 1971. طاف العالم الإسلامي سفيرًا فوق العادة للقرآن الكريم. توفي عام 2011 بعد رحلة عطاء حافلة في خدمة كتاب الله.

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