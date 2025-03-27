تضامن الإسماعيلية تشارك في مبادرة نشر ثقافة الحفاظ على البيئة (صور)

قامت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية بتنظيم لقاء بمشاركة الرائدات الريفيات في النجوع والمراكز والأحياء في محافظة الإسماعيلية.

تقديم عدد من الرسائل التوعوية

وأشارت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، الى أنه تم تقديم عدد من الرسائل التوعوية التي سيتم توزيعها على المواطنين؛ بهدف نشر ثقافة الحفاظ على البيئة، وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على النظافة العامة.

جانب من المبادرة، فيتو

تكثيف كافة الجهود بالمحافظة

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات لعودة شوارع الإسماعيلية نظيفة وآمنة للمواطنين خلال عيد الفطر المُبارك.

جانب من المبادرة، فيتو

وقامت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بتسليم مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لحوم (صك الإطعام) بحضور ممثلي من الجهتين؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، والتي تم توزيعها بمركز ومدينة أبوصوير.

توزيع صكوك اللحوم

ومن جانبها قالت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إن التوزيع يتم طبقًا للكشوف المعتمدة والمجهزة من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة.

التوزيع طبقا لقواعد بيانات التضامن الاجتماعي

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة وصول الدعم لمستحقيه وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والتي تتكفل بحصر الأسر الأولى بالرعاية، ما يساهم في توفر الحماية المجتمعية لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.