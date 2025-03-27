الخميس 27 مارس 2025
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محافظات

ويؤكد على استمرار الدعم الكامل للقرية الأوليمبية حتى تنافس الوجهات السياحية والرياضية المتميزة

محافظ الإسماعيلية يتفقد نموذج تطوير الغرف الفندقية والأثاث بالقرية الأوليمبية (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بجولة تفقدية لأعمال التطوير التي تُجرى حاليًا بالقرية الأوليمبية، التي تُعتبر إحدى أبرز المنشآت الرياضية والفندقية في المحافظة. 

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير الجارية بالقرية الأولمبية (صور)

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الهدف من متابعة أعمال التطوير بالقرية الأوليمبية 

يأتي هذا التفقد في إطار حرصه على إعادة هذا المَعْلم الرياضي إلى مكانته السابقة ليصبح وجهة مفضلة للفِرق والمنتخبات الرياضية. 

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

شرح مفصل لأعمال التطوير  

 وخلال زيارته، قام العميد مصطفى بكر المشرف العام على القرية، بشرح مفصل لمحافظ الإسماعيلية بالأعمال المنجزة في صالة الاستقبال الرئيسية والمطبخ، والذي استقبل طوال شهر رمضان تدريب مطبخ المصرية التابع للمجلس القومي للمرأة، حيث تم تحديثهما ليتماشى مع حجم الإشغال المستهدف. 

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

نموذج لتطوير الغرف الفندقية 

 كما تفقد محافظ الإسماعيلية نموذج معد لتطوير الغرف الفندقية، مشيدًا بجودة الأعمال، ومؤكدًا على أهمية تطوير الأجنحة الفندقية ورفع كفاءة الغرف بها، حيث يتم إعداد أكثر من نموذج للغرف حتى تناسب كافة المستويات. 

مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز دور القرية الأوليمبية كوجهة رياضية متميزة، واستعادة نشاطها في استضافة المعسكرات الرياضية والمناسبات المختلفة، بفضل مساحاتها الواسعة والملاعب القانونية وقاعاتها المجهزة. 

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

كما حضر اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود المديريات الخدمية واستعدادات المحافظة بقاعة الاجتماعات الرئيسية التي تم تجديدها وتزويدها بأحدث وسائل العرض والمرافق اللازمة لاستضافة الفعاليات الرسمية وورش العمل والمؤتمرات. 

 

وأعرب المحافظ عن عزمه على إكمال خطط التطوير لكافة المرافق، من مباني وحمام سباحة وصالات تدريب، مؤكدًا على الموقع المتميز للقرية ونقاء الأجواء التي تجعل منها وجهة مثالية للرياضيين. 

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

وخلال الجولة تم عرض نماذج لتطوير الأثاث الفندقي بالقرية الأوليمبية وكذلك مطعم نادي الفيروز، والذي يقوم به متخصصين في ذلك؛ لإعادة تجديد الأثاث بما يتناسب مع أعمال التجديد التي تتم حاليًا وأشاد محافظ الإسماعيلية بهذا الفكر الذي يعيد الحياة إلى أصول المحافظة من خلال التعديلات الديكورية والهندسية. 

 

وأوضح السيد محمود مدير القرية الاوليمبية، إن عدة جهات تشارك في عملية التطوير،منها مديرية الإسكان، مديرية الطرق، مركز ومدينة الإسماعيلية، جهاز التطوير والتجميل، والعديد من الإدارات المعنية بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالقرية الأوليميبة، والتي تتعاون بشكل متكامل لتحقيق الأهداف المنشودة وبمتابعة مستمرة من محافظ الإسماعيلية، والذي أكد في لقاءاته المستمرة على أهمية فِرق العمل وأثرها في إنجاح المشروعات. 

 

معلومات عن القرية الأوليمبية 

تجدر الإشارة إلى أن القرية الأوليمبية تمتد على مساحة ٢٤ فدانًا، تضم ١٤٠ غرفة فندقية ومرافق رياضية متكاملة، منها ملعب كرة قدم رئيسي وصالات متعددة الأغراض، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الاجتماعية والترفيهية، كما استضافت القرية العديد من الفعاليات الرياضية والمعسكرات لمنتخبات عربية ومصرية، كما نظمت المؤتمرات وورش العمل، مما يعزز مكانتها كوجهة مثالية للسياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات في المنطقة. 

 

رافق المحافظ في جولته المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية ووكلاء المديريات الخدمية ومديري عموم الإدارات المعنية بالمحافظة.
 

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