هيئة تعليم الكبار تنظم مبادرة "لا أمية مع تكافل" بالإسماعيلية (صور)

نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، امتحانات لمحو الأمية بأبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك ضمن مبادرة " لا للأمية مع تكافل".



الهدف من المبادرة

ومن جانبها قالت نورهان سيد عيد، مدير فرع تعليم الكبار بالإسماعيلية: إن هدف الهيئة العامة لتعليم الكبار إخراج مواطن متعلم واع متمكن من مهارات ريادة الأعمال والابتكار، قادر على التعايش مع البيئة الرقمية ولديه عقيدة التعلم مدى الحياة.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

تنفيذ مبادرة جسور

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

ويأتي ذلك ضمن مبادرة "جسور" التي تهدف إلى تمكين الأفراد من خلال التعليم، وربطهم بسوق العمل، وتعزيز مهاراتهم، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية بخفض نسبة الأمية بالمحافظة لتصل إلى الصفر الافتراضي وهو ٧٪، طبقًا لتقديرات اليونسكو، وفي إطار مبادرة "لا أمية مع تكافل"، والتي تهدف لإعلان الإسماعيلية محافظة خالية من الأمية.





جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

وعلى صعيد أخر أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق الحماية الاجتماعية بصورة أكثر ذكاء واستدامةً ومنها برنامج "تكافل وكرامة"، ومشروعات التمكين الاقتصادي، وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، ومبادرات التدريب المهني، وكذلك الانتقال من الاحتياج إلى التمكين.

تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين

وقال: الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.

واقترح وكيل الشيوخ، تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية، مع إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم، وكذلك تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.

إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر

وطالب أبو شقة، بإطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت، لتحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.

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