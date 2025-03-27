تعليم الإسماعيلية يعلن نتيجة مسابقة الأم المثالية لعام 2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بقيادة أيمن موسي وكيل الوزارة عن الفائزين بجائزة الأم المثالية والأب المثالي لعام 2025.

إعلان نتائج المسابقة من قبل لجنة التحكيم

وذلك عقب إعلان النتائج من خلال لجنة مشكلة برئاسة الدكتور أشرف العربي وكيل المديرية، وتحت إشراف إدارة العلاقات العامة والإعلام بقيادة الاستاذ محمود الكيلاني.

تقديم التهنئة للفائزين

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية التهانى لجميع الفائزين، مؤكدا حرص المديرية على تنفيذ مسابقة الأم والأب المثالي كل عام تقديرًا لدورهم كرمز من رموز التضحية والعطاء ودور الأم بصفة خاصة حيث أن الأمهات المصريات يساهمن فى تنمية أسرتهن وفى خدمة المجتمع والمساهمة في سوق العمل كما أن الأمومة مهمة إنسانية وعطاء متواصل .

تكريم الأمهات دور إنساني

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن تكريم الأمهات المثاليات يعتبر نوع من أنواع التكريم الرمزي تأكيدا على الدور الإنسانى والاجتماعى وإدخال الفرحة والسعادة فى قلوب الأمهات المكافحات التى تستحق هذا التكريم.

الاختيار بشفافية

كما أشار وكيل وزارة التعليم في الإسماعيلية إلى أنه تم اختيار الأمهات والآباء الذين انطبقت عليهم شروط الترشيح بشفافية ومصداقية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.





أسماء الفائزين والفائزات في المسابقة

وقد تم اختيار الأمهات المثاليات على مستوى المديرية كالآتى: زينب رضوان حماد الأم المثالية الأولى معلم أول إدارة القنطرة شرق، ليلي الجاويش محمد الأم المثالية الثانية موجة مالي إدارة التل الكبير، نهاد إسماعيل محمد الأم المثالية الثالثة، كبير معلمين إدارة شمال، وكوثر محمد إبراهيم الأم المثالية الرابعة، عاملة خدمات إدارة أبوصوير، وأماني مصطفى كامل الأم المثالية الخامسة حسابات إدارة جنوب.



كما فاز بجائزة الأب المثالي على مستوى المديرية سيد فايق جاب الله الأب المثالي كبير معلمين إدارة القنطرة شرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.