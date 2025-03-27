الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الإسماعيلية يعلن نتيجة مسابقة الأم المثالية لعام 2025

أيمن موسي وكيل تعليم
أيمن موسي وكيل تعليم الإسماعيلية، فيتو

 أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بقيادة أيمن موسي وكيل الوزارة عن الفائزين بجائزة الأم المثالية والأب المثالي لعام 2025.  

محافظ الإسماعيلية يتفقد نموذج تطوير الغرف الفندقية والأثاث بالقرية الأوليمبية (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير الجارية بالقرية الأولمبية (صور)

إعلان نتائج المسابقة من قبل لجنة التحكيم  

 وذلك عقب إعلان النتائج من خلال لجنة مشكلة برئاسة الدكتور أشرف العربي وكيل المديرية، وتحت إشراف إدارة العلاقات العامة والإعلام بقيادة الاستاذ محمود الكيلاني.  

 

تقديم التهنئة للفائزين 

 وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية التهانى لجميع الفائزين، مؤكدا حرص المديرية على تنفيذ مسابقة الأم والأب المثالي كل عام تقديرًا لدورهم كرمز من رموز التضحية والعطاء ودور الأم بصفة خاصة حيث أن الأمهات المصريات يساهمن فى تنمية أسرتهن وفى خدمة المجتمع والمساهمة في سوق العمل  كما أن الأمومة مهمة إنسانية وعطاء متواصل .  

 

تكريم الأمهات دور إنساني 

 وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن تكريم الأمهات المثاليات يعتبر نوع من أنواع التكريم الرمزي تأكيدا على الدور الإنسانى والاجتماعى وإدخال الفرحة والسعادة فى قلوب الأمهات المكافحات التى تستحق هذا التكريم. 

 

الاختيار بشفافية  

 كما أشار وكيل وزارة التعليم في الإسماعيلية إلى أنه تم اختيار الأمهات والآباء الذين انطبقت عليهم شروط الترشيح بشفافية ومصداقية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.
  
 

أسماء الفائزين والفائزات في المسابقة 

 وقد تم اختيار الأمهات المثاليات على مستوى المديرية كالآتى: زينب رضوان حماد الأم المثالية الأولى معلم أول إدارة القنطرة شرق، ليلي الجاويش محمد الأم المثالية الثانية موجة مالي إدارة التل الكبير، نهاد إسماعيل محمد الأم المثالية الثالثة، كبير معلمين إدارة شمال، وكوثر محمد إبراهيم      الأم المثالية الرابعة، عاملة خدمات إدارة أبوصوير، وأماني مصطفى كامل الأم المثالية الخامسة حسابات إدارة جنوب.   

كما فاز بجائزة الأب المثالي على مستوى المديرية سيد فايق جاب الله الأب المثالي كبير معلمين إدارة القنطرة شرق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية تعليم الاسماعيلية وكيل تعليم الإسماعيلية الاب المثالى الأم المثالية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يتفقد نموذج تطوير الغرف الفندقية والأثاث بالقرية الأوليمبية (صور)

الرعاية الصحية بالإسماعيلية: نجاح المستهدف من مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير الجارية بالقرية الأولمبية (صور)

تحرير 186 مخالفة تموينية خلال حملة في الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

البنك المركزي يعلن موعد إجازة البنوك خلال عيد الفطر

الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

لا خير في الإذاعة إن خلت من صوته، غضب بين أسرة ومحبي الشيخ محمد صديق المنشاوي لهذا السبب

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

منوعات

المزيد

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الدولار وصل لكام؟ ارتفاع سعر صرف العملة الخضراء في البنوك بمنتصف التعاملات

قفزة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

سعر السكر يسجل 32 جنيهًا بالأسواق اليوم الخميس 27-3-2025

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

هالاند يتصدر ومحمد صلاح ثالثا.. أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد بالعراق والتعثر في الشام

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح أفضل الأدعية في آواخر رمضان وليلة القدر (فيديو)

معارك وغزوات، معركة نهر جيحون وانتهاء الإمبراطورية الساسانية على يد المسلمين

المزيد
الجريدة الرسمية