الخميس 27 مارس 2025
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ثقافة وفنون

حسن دنيا: أشخاص حاولوا الوقيعة بيني وبين عمرو دياب، وهذه رسالتي لـ عمرو مصطفى

الملحن حسن دنيا.فيتو
الملحن حسن دنيا.فيتو

كشف الملحن حسن دنيا كواليس الخلاف الذي نشب بين الفنان عمرو دياب والشاعر مصطفى زكي بسبب أغنية يا حبيبه.

 وأوضح أن الأغنية في الأصل كانت تحمل عنوان اللي شافه نارو خافوا يدوبوا فيه، لكن عمرو دياب طلب من مصطفى زكي تعديل كلماتها.

تفاصيل خلاف عمرو دياب وحسن دنيا


وأضاف دنيا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "مصطفى زكي لم يكن سعيدًا بهذا التغيير، لكنه استجاب لطلب عمرو دياب، ثم قرر لاحقًا إعطاء الكلمات للفنان عامر منيب بدلًا منه، وهو ما أثار الجدل فيما بعد."
وكشف حسن دنيا أن الموقف تفجّر عندما دخل حسام جودة، شقيق المنتج أحمد جودة، إلى الاستوديو وسمع الأغنية بصوت عامر منيب، ففوجئ بها قائلًا: "ده لسه سامعها حالًا بصوت عمرو!"، مما أثار الشكوك حول مدى التشابه بين النسختين.
وعن طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ومصطفى زكي بعد هذا الخلاف، قال دنيا: "ما اعتقدش إنهم تصالحوا، لأن عمرو دياب معروف عنه إنه لما يقطع علاقته بشخص، نادرًا ما يعود إليه مجددًا."
وعن أعماله السابقة مع عمرو دياب، أوضح حسن دنيا: "قدمت له أغنيتين فقط، وهما ما تفكرنيش مع الشاعر مصطفى كامل، وناري نار، وكان من المفترض أن نقدم معًا أغنية أخرى بعنوان تحب تاني، بكلمات أيمن بهجت قمر، لكنه قرر عدم ضمها لألبومه، فاحتفظت بها لنفسي وطرحتها ضمن ألبومي مغرم."
كما أشار دنيا إلى أن بعض الأشخاص حاولوا الوقيعة بينه وبين عمرو دياب، قائلًا: "كتير حاولوا يدقوا إسفين بينّا."
 

 

لا خلافات في المرض| الملحن حسن دنيا يوجه رسالة مؤثرة لـ عمرو مصطفى


كما أكد الملحن حسن دنيا أنه لم يتعرض لحرب مباشرة في مشواره الفني، لكنه أشار إلى أن بعض الملحنين من جيله حاولوا عرقلة نجاحه، لدرجة أنهم كانوا يسعون لعرقلة وصول أعماله الغنائية إلى الفنانين، حتى أنهم تعمدوا إفساد بعض أعماله وتخريب فرصه.
وعندما طُلب منه ذكر أسماء هؤلاء الملحنين، فضل عدم الكشف عنهم، لكنه أضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "منهم شخص أتمنى له الشفاء، وأدعو له يوميًا في صلاتي، وهو عمرو مصطفى."
وبسؤاله عن الرسالة التي يوجهها لعمرو مصطفى بمناسبة مرضه، قال حسن دنيا بكل صراحة: "والله أدعو له بالشفاء في كل صلاة، ربنا يقيمه بالسلامة، فهو زميل وأخ وعشرة عمر، ورغم أي خلافات، تبقى الصحة فوق كل شيء."


أما عن الشخص الذي لا يمكن أن يسامحه أبدًا مهما كانت الظروف، فقد أجاب دون تردد: "محمد فؤاد."
 

 

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