أخبار الرياضة اليوم، اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي، فيفا يعلن جوائز كأس العالم، حقيقة خلاف أشرف صبحي وحسام حسن، ومفاجأة بشأن مستقبل زيزو مع الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاءت كالتالي:

أصدر مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، بيانا بشأن الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، على خلفية انسحابه من مباراة الزمالك في المرحلة النهائية من الدوري الممتاز.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، رسميًا عن جوائز كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة النادي الأهلي.

وجاءت الجوائز المالية لكأس العالم للأنديةكالتالي:

- 2 مليون دولار عن كل انتصار في دور المجموعات.

- 1 مليون دولار للتعادل.

- 7.5 مليون دولار للتأهل إلى دور الـ16.

- 13.125 مليون دولار للتأهل إلى دور ربع النهائي.

- 21 مليون دولار للتأهل إلى دور نصف النهائي.

- 30 مليون دولار للوصول إلى النهائي.

- 40 مليون دولار لمن يحرز لقب البطولة.

ويصل إجمالي ما يحصل عليه الفريق الفائز بالبطولة لـ 125 مليون دولار.

أشاد أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بأداء اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” خلال مسيرته مع منتخب مصر ونادي الزمالك، مؤكدًا أنه يُعتبر أهم لاعب مصري في الخمس سنوات الأخيرة.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن زيزو يستحق كل التقدير والاحترام نظرًا لالتزامه الكبير وأدائه المتميز في المباريات.

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن حقيقة ما يتردد عن وجود خلاف بين أشرف صبحي وزير الرياضة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب، عقب مباراة الفراعنة أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم.

وقال محمد الشاذلي في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن "كل ما يتردد عن وجود خلاف بين أشرف صبحي وحسام حسن عقب مباراة منتخب مصر وسيراليون غير صحيح تماما ولا أعرف مصدره"، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة أشاد بأداء المنتخب واقترابه من التأهل لـ كأس العالم 2026، مطالبا اللاعبين والجهاز الفني بمواصلة الأداء الجيد.

وتابع: أنه بعد تهنئة الدكتور أشرف صبحي للاعبين والجهاز الفني بالفوز واقتراب منتخب مصر من التأهل لكأس العالم غادر غرفة خلع الملابس دون حدوث أي شيء”، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة تفاجأ بما يقال خاصة أنه غادر الجلسة بشكل طبيعي.

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الاهلي والهلال المقرر لها الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 1 أبريل المقبل.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، منح لاعبيه راحة سلبية غدا الخميس، على أن يبدأ استعداداته لمواجهة الهلال السوداني الجمعة المقبل.

عبرت جماهير نادي ليفربول، عن غضبها من أنباء انتقال الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، إلى صفوف ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل.

وبحسب الأنباء المتداولة، فإن النادي الإسباني سيضم أرنولد مجانًا، عقب نهاية عقده مع ليفربول، في يونيو المقبل.

ولم يوافق أرنولد على العروض المختلفة التي قدمها ليفربول، من أجل تجديد عقده في أنفيلد.

أوصت شركة الكرة بالنادي الأهلي، مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بضرور استكمال بطولة الدوري الممتاز وعدم الانسحاب من البطولة بعد قرارات اللجنة الأولمبية التي أشارت إلى اعتماد عقوبات رابطة الأندية المصرية ضد الأهلي بعد الانسحاب من القمة.

وجاءت توصية شركة الكرة بالأهلي، نظرا للخسائر المالية الكبيرة التي سيتعرض لها النادي حال تمسكه بقرار الانسحاب من الدوري.

كشفت تقارير صحفية، أن كوت ديفوار اعتذرت عن عدم استضافة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، والتي كان من المفترض أن تقام خلال الفترة من 26 إبريل حتى 18 مايو المقبلين.

وأضافت التقارير أن الاتحاد الإيفواري أبلغ نظيره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” صباح اليوم باعتذاره عن عدم استضافة كأس أمم إفريقيا للشباب بناء على قرار الحكومة، حيث سيعقد الكاف اجتماعا خلال ساعات لبحث القرار النهائي بشأن مستقبل البطولة.

وكانت مصر مرشحة بجانب كوت ديفوار لاستضافة أمم أفريقيا للشباب، قبل اختيار الأخيرة خلال الأشهر الماضية لتنظيم البطولة، كما أن منتخب الشباب يستعد للمشاركة في البطولة وأوقعته القرعة في مجموعة نارية مع المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وهو ما يجعل مصر أقوى المرشحين لاستضافة البطولة على ملاعبها.

يعقد أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الزمالك، جلسة خلال الساعات المقبلة مع لجنة التخطيط بالنادي لحسم ملف تجديد عقده.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة حول تجديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتسعى اللجنة لمعرفة مطالب اللاعب المالية والشروط التي يراها مناسبة لاستمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، رسميًا عن جوائز كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة النادي الأهلي.

وبحسب ما جاء على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن قيمة الجوائز تصل إلى مليار دولار، حيث سيتم تقسيمها على الأندية دون أن يحصل "فيفا" على أي أرباح.

وتشهد كأس العالم للأندية مشاركة الأهلي بطل أفريقيا، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الأولى مع أندية إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية) - بالميراس (البرازيل) - بورتو (البرتغال).

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