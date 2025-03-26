والد زيزو يستحق التحية، تغريدة مفاجئة من ميدو بشأن مستقبل نجم الزمالك

أشاد أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بأداء اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” خلال مسيرته مع منتخب مصر ونادي الزمالك، مؤكدًا أنه يُعتبر أهم لاعب مصري في الخمس سنوات الأخيرة.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن زيزو يستحق كل التقدير والاحترام نظرًا لالتزامه الكبير وأدائه المتميز في المباريات.

وأشار ميدو إلى أن زيزو ليس فقط نجمًا في الملعب، بل إنه يتعامل مع تحديات الحياة الرياضية بشكل محترف، ويُظهر دائمًا روح الفريق والجدية في العمل.

ولم يقتصر إشادة ميدو على زيزو فقط، بل امتد أيضًا إلى عائلته، حيث أثنى على دور والده، مصطفى سيد، في دعم موهبة ابنه في بداياته، واعتبره نموذجًا يحتذى به في كيفية إدارة موهبة الأبناء في عالم الرياضة.

وأكد ميدو أن الوالد كان له دور محوري في نجاح زيزو، وذلك من خلال إيمانه به في أوقات كانت الصعوبات تحد من تقدمه.

وبهذا التصريح، أعرب ميدو عن تقديره الكبير للبيئة الأسرية التي ساعدت في تشكيل زيزو ليصبح أحد أبرز لاعبي كرة القدم المصريين.

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