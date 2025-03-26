الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

والد زيزو يستحق التحية، تغريدة مفاجئة من ميدو بشأن مستقبل نجم الزمالك

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

أشاد أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بأداء اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” خلال مسيرته مع منتخب مصر ونادي الزمالك، مؤكدًا أنه يُعتبر أهم لاعب مصري في الخمس سنوات الأخيرة.

وكتب  ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن زيزو يستحق كل التقدير والاحترام نظرًا لالتزامه الكبير وأدائه المتميز في المباريات.

وأشار ميدو إلى أن زيزو ليس فقط نجمًا في الملعب، بل إنه يتعامل مع تحديات الحياة الرياضية بشكل محترف، ويُظهر دائمًا روح الفريق والجدية في العمل.

ولم يقتصر إشادة ميدو على زيزو فقط، بل امتد أيضًا إلى عائلته، حيث أثنى على دور والده، مصطفى سيد، في دعم موهبة ابنه في بداياته، واعتبره نموذجًا يحتذى به في كيفية إدارة موهبة الأبناء في عالم الرياضة.

وأكد ميدو أن الوالد كان له دور محوري في نجاح زيزو، وذلك من خلال إيمانه به في أوقات كانت الصعوبات تحد من تقدمه.

وبهذا التصريح، أعرب ميدو عن تقديره الكبير للبيئة الأسرية التي ساعدت في تشكيل زيزو ليصبح أحد أبرز لاعبي كرة القدم المصريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد مصطفي “زيزو” لجنة التخطيط بنادي الزمالك نادي الزمالك وقع التواصل الاجتماعى موقع التواصل الإجتماعى موقع التواصل الاجتماعي تويتر

مواد متعلقة

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي بشأن أزمة القمة.. البيان يؤكد عدم طلب الأحمر لحكام أجانب لإدارة اللقاء.. خطوة تصعيدية أخيرة أمام إدارة النادي.. وهذا رد فعل الزمالك

الأكثر قراءة

وديا، الأهلي يخسر من زد بثلاثية استعدادا للهلال السوداني بدوري الأبطال

موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة في مصر

تحسبا لكارثة قادمة، الاتحاد الأوروبي يطالب المواطنين بتخزين سلع ومياه تكفى لمدة ثلاثة أيام

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة أيام عيد الفطر المبارك

نجم الزمالك السابق يكشف تطورات جديدة في ملف تجديد زيزو

حقيقة خلاف أشرف صبحي وحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون

والد زيزو يستحق التحية، تغريدة مفاجئة من ميدو بشأن مستقبل نجم الزمالك

جماهير ليفربول تحرق قميص أرنولد بعد اتفاقه مع ريال مدريد

منوعات

المزيد

في ليلة القدر، 180 ألف يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

دراسة تحذر من خطر يعرقل أحلام البشر في الوصول للمريخ

ساحة للإفطار الجماعي تجمع الصائمين في إسطنبول (صور)

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. البركة في الطعام

مفتي الجمهورية: لا صحة لبعض المعتقدات بشأن سماع أصوات أو رؤية أنوار ليلة القدر

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعد بن معاذ، شيَّعه 70 ألف ملك

المزيد
الجريدة الرسمية