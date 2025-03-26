جلسة بين زيزو ولجنة التخطيط بالزمالك خلال ساعات

يعقد أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الزمالك، جلسة خلال الساعات المقبلة مع لجنة التخطيط بالنادي لحسم ملف تجديد عقده.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة حول تجديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتسعى اللجنة لمعرفة مطالب اللاعب المالية والشروط التي يراها مناسبة لاستمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وتنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وفاز فريق بتروجيت على نظيره الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد فى ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك.

- سموحة.

- مودرن سبورت.

- بتروجيت.

- الجونة.

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