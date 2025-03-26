الأربعاء 26 مارس 2025
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رياضة

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي في أزمة مباراة القمة

اللجنة الأولمبية،فيتو
اللجنة الأولمبية،فيتو

أصدر مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، بيانا بشأن الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، على خلفية انسحابه من مباراة الزمالك في المرحلة النهائية من الدوري الممتاز.

وجاء بيان اللجنة الأولمبية كالتالي:

 

وكان الأهلي تقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة، على خلفية إقامة مباراته أمام الزمالك بحكام مصريين، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار بالانسحاب.

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الأهلي اتحاد الكرة المهندس ياسر إدريس

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