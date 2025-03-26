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رياضة

حقيقة خلاف أشرف صبحي وحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون

أشرف صبحي وحسام حسن
أشرف صبحي وحسام حسن

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن حقيقة ما يتردد عن وجود خلاف بين أشرف صبحي وزير الرياضة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب، عقب مباراة الفراعنة أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم.

وقال محمد الشاذلي في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن "كل ما يتردد عن وجود خلاف بين أشرف صبحي وحسام حسن عقب مباراة منتخب مصر وسيراليون غير صحيح تماما ولا أعرف مصدره"، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة أشاد بأداء المنتخب واقترابه من التأهل لـ كأس العالم 2026، مطالبا اللاعبين والجهاز الفني بمواصلة الأداء الجيد.

وتابع: أنه بعد تهنئة الدكتور أشرف صبحي للاعبين والجهاز الفني بالفوز واقتراب منتخب مصر من التأهل لكأس العالم غادر غرفة خلع الملابس دون حدوث أي شيء”، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة تفاجأ بما يقال خاصة أنه غادر الجلسة بشكل طبيعي.

وكشف حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، عن أسباب استبعاد أمام عاشور لاعب الأهلي، من معسكرات الفراعنة.

وقال حسام حسن ردًّا على سؤال “فيتو” عن سر استبعاد إمام عاشور من المنتخب: استبعاد إمام عاشور انضباطي، ولا بد أن يعتذر للشعب المصري حتى يعود إلى المنتخب.

وتابع: "لو فيه واحد في الحرب تمارض بيتم عقابه، وإمام عاشور لازم يعتذر".

وأوضح أن إمام عاشور أخطأ مرتين وهي أخطاء لا تغتفر.

واكد أن إمام عاشور كان  في مرة  مضايق وشاط الكرة بره الملعب في اتجاه الجهاز الفني.

وأكمل حسام حسن: "كنا رايحين غينيا ومن غير ما يحصلوا حاجة قال: “إن ركبتي واجعاني ومش هلعب”، وبعدين راح الأهلي لعب بعد يومين".

وأتم: "الجيش بيدافع عن البلد، وأنا بدافع عن منتخب مصر.. أنا مش هدافع عن لاعب غير ملتزم.. وطلع قال أنا نيجيري مش مصري".

وفاز منتخب مصر علي نظيره سيراليون، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع  بينهم مساء أمس الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وسجل أحمد السيد زيزو هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 2+45. 

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 16 نقطة ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عغن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني. 

 

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

يبدأ منتخب مصر الوطني مباراة أمام منتخب سيراليون بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم:  محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

فيما تواجد على دكة البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير- أحمد عيد- خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته- نبيل دونجا- محمود صابر- مصطفى فتحي - أسامة فيصل.

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أشرف صبحي حسام حسن تصفيات كأس العالم وزارة الشباب والرياضة منتخب مصر

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