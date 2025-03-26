تقارير: كوت ديفوار تعتذر عن عدم استضافة أمم أفريقيا للشباب، وهذا موقف مصر

كشفت تقارير صحفية، أن كوت ديفوار اعتذرت عن عدم استضافة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، والتي كان من المفترض أن تقام خلال الفترة من 26 إبريل حتى 18 مايو المقبلين.

وأضافت التقارير أن الاتحاد الإيفواري أبلغ نظيره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” صباح اليوم باعتذاره عن عدم استضافة كأس أمم إفريقيا للشباب بناء على قرار الحكومة، حيث سيعقد الكاف اجتماعا خلال ساعات لبحث القرار النهائي بشأن مستقبل البطولة.

وكانت مصر مرشحة بجانب كوت ديفوار لاستضافة أمم أفريقيا للشباب، قبل اختيار الأخيرة خلال الأشهر الماضية لتنظيم البطولة، كما أن منتخب الشباب يستعد للمشاركة في البطولة وأوقعته القرعة في مجموعة نارية مع المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وهو ما يجعل مصر أقوى المرشحين لاستضافة البطولة على ملاعبها.

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” يستفسر عن موعد بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل.

وجاءت هذه الخطوة من جانب مسئولي اتحاد الكرة بناء على طلب من أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب، فيتو

منتخب الشباب يتلقى عرضا من الإمارات وتركيا

يعكف الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه حاليا، على دراسة عروض المباريات الودية، التي تلقاها الفريق لمواجهته وديا خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.