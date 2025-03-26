مبلغ ضخم للأهلي، فيفا يعلن جوائز كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، رسميًا عن جوائز كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة النادي الأهلي.

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

- 2 مليون دولار عن كل انتصار في دور المجموعات.



- 1 مليون دولار للتعادل.



- 7.5 مليون دولار للتأهل إلى دور الـ16.



- 13.125 مليون دولار للتأهل إلى دور ربع النهائي.



- 21 مليون دولار للتأهل إلى دور نصف النهائي.



- 30 مليون دولار للوصول إلى النهائي.



- 40 مليون دولار لمن يحرز لقب البطولة.

ويصل إجمالي ما يحصل عليه الفريق الفائز بالبطولة لـ 125 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع الأندية الأوروبية بمكافآت مشاركة تتراوح بين 12.81 مليون دولار و38.19 مليون دولار، وفقًا لترتيبها من 1 إلى 12.

جوائز الأهلي المالية

فيما يحصل الأهلي على 9.5 مليون دولار نظير المشاركة في كأس العالم للأندية والحصول على 2 مليون دولار مقابل الفوز في أي مباراة بدور المجموعات.

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