أخبار مصر اليوم: الحكومة تكشف تطورات ملف تحريك أسعار المواد البترولية.. مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية خلال إجازة العيد.. والأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة

نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار البارزة في الشأن المحلي خلال الساعات الأخيرة الماضية نستعرضها معكم في السطور التالية:

مدبولي: زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات ملف زيادة أو تحريك أسعار المواد البترولية وبالأخص أسعار السولار والبنزين وفق الخطة الموضوعة.

وأوضح “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “عندنا برنامج لإصلاح وهيكلة المواد البترولية حتى نهاية العام، وعدنا بعدم تحريك الأسعار لمدة 6 أشهر وأوفينا بهذا الأمر، وسيكون هناك زيادات متتالية ومتدرجة في أسعار الوقود حتى نهاية العام الحالي، ونسير وفق الموضوعة، وبعد انتهاء الخطة سيظل السولار مدعوما”.

بعد تطبيق التجربة في بورسعيد، مدبولي يكشف مصير الدعم النقدي والكارت الموحد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه بالفعل تم تطبيق الكارت الموحد في محافظة بورسعيد فيما يتعلق بالدعم النقدي المشروط.

وأكد “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، بالعاصمة الإدارية الجديدة: “لن نشرع في عملية التطبيق إلا في حال كنا مطمئنين من ثبات المنظومة لعدم حدوث أي مشكلات أو تصدير الارتباك للمواطنين”.

وتابع: “نستهدف تنفيذ تجربة الكارت الموحد والدعم النقدي المشروط في محافظة أو محافظتين جديدتين العام المالي المقبل، بعد تجربة بورسعيد”.

مدبولي: أثر سعر الصرف مستمر معنا، وهذه خطتنا بشأن الدين الخارجي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: تحدثنا اليوم في جزء كبير من اجتماع الحكومة بشأن إقرار الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ولا يزال أثر سعر الصرف مستمر معنا في العام المالي المقبل، وسعر الفائدة سيكون فارقا في تحسن سعر الصرف.

وأكد رئيس الوزراء: وضعنا سقفا للدين الخارجي، وحاليا نسبة الدين الخارجي مقابل الناتج المحلي في النسب الآمنة، والسندات الدولارية التي تطرح لا تزيد الدين ولكنها تطيل أمد الدين ولا تزيد الدين الإجمالي الخارجي، وكل عام سيكون هناك انخفاض 1.2 إلى 1.5 مليار دولار في إجمالي الدين الخارجي.

بسبب الزحام، الجامع الأزهر يغلق أبوابه بعد اكتمال ساحاته بالمصلين في ليلة القدر (فيديو وصور)

امتلأ الجامع الأزهر اليوم الأربعاء، بالمصلين الذين توافدوا بالآلاف لإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وأداء صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية رمضانية، حيث حضر المصلون من مختلف المحافظات، يتوسطهم الطلاب الوافدين من دول عدة، في جو يسوده الخشوع والتضرع إلى الله.

وأغلق القائمون على الجامع الأزهر الأبواب الخارجية له بعد اكتمال ساحته عن آخرها تفاديا لحدوث أي حالة زحام أو تدافع بين المصلين.

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية خلال إجازة العيد

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية ستعمل بكامل طاقتها طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان توافر السلع الأساسية واللحوم والدواجن للمواطنين، كما ستستمر مصانع تعبئة السكر والزيوت في العمل خلال فترة العيد.

وعن مواعيد عمل المخابز البلدية، أكدت وزارة التموين استمرار العمل خلال أيام العيد لتوفير الخبز المدعم لأصحاب بطاقات التموين، مع مراقبة دورية لضمان انتظام العمل.

كما أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا آخر ينظم منح المطاحن التموينية إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ/2025م، وذلك لضمان انتظام صرف الأقماح والدقيق المدعم للمخابز وعدم تأثر منظومة الخبز التمويني خلال فترة الإجازة.

وفقًا للتوجيه،، تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان استمرارية توفير الدقيق المدعم خلال فترة الإجازة، وجاءت أبرزها:

- تلتزم مديريات التموين بإرسال بيانات الإجازات المخطط منحها للمخابز إلى شركة "سمارت" لتطبيقات الكروت الذكية، وكذلك إلى وزارة التموين عبر البريد الإلكتروني (administrationwheat@msit.gov.eg) في موعد أقصاه 24 فبراير 2025.

- يُحظر تسجيل توقف المخابز عن العمل خلال فترة الإجازة على نظام إدارة المخابز بالمديريات لضمان استمرارية الصرف.

- سيتم صرف حصص الأقماح المخصصة للمطاحن التي ستحصل على الإجازة مقدّمًا، وذلك وفق متوسط المطحون المقرر لها من لجنة برامج القمح التمويني، خلال الفترة من 16 مارس إلى 2 أبريل 2025.

مدبولي يكشف عن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن أن احتياطي السلع الأساسية والاستراتيجية يتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، أما بالنسبة لاحتياطي مخزون القمح حاليا يصل إلى 4 أشهر، إلى جانب موسم حصاد القمح.

وأكد: تقديراتنا سيكون هناك طفرة في عملية الجمع وتسليم القمح للدولة لأن السعر الذي تم طرحه أعلى من السعر العالمي وسيتم السداد الفوري للفلاحين بمجرد الحصول على القمح.

السكك الحديدية تبدأ غدا تشغيل القطارات الإضافية المخصصة للعيد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات المخصوصة بالإضافة إلى القطارات الحالية والإضافية خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

وجاءت بيانها كالآتي:

أولًا: يوم الخميس الموافق 27 / 3 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / نجع حمادى ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل نجع حمادى الساعة 00:35 صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / أسيوط ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسيوط الساعة 03:35 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسوان / أسيوط ) حيث يقوم من أسوان الساعة 19:40 ويصل أسيوط الساعة 02:40 طبقًا للجدول المرفق.

ثانيًا: يوم الجمعة الموافق 28 / 3 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( نـجع حمادى / أسيوط ) حيث يقوم من نـجع حمادى الساعة 01:10 ويصل أسيوط الساعة 03:30 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( طنطا / القاهرة ) حيث يقوم من طنطا الساعة 11:25 ويصل القاهرة الساعة 12:30 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( الإسكندرية / القاهرة ) حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 14:15 ويصل القاهرة الساعة 17:20 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( المنصورة / الزقازيق / بنها / القاهرة ) حيث يقوم من المنصورة الساعة 15:00 ويصل القاهرة الساعة 18:00 طبقًا للجدول المرفق

ثالثًا: يوم الثلاثاء الموافق 1 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / طنطا ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:50 ويصل طنطا الساعة 09:55 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / الاسكندرية ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية الساعة 12:40 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / بنها / الزقازيق / المنصورة ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:45 ويصل المنصورة الساعة 11:40 طبقًا للجدول المرفق.

رابعًا: يوم الأربعاء الموافق 2 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 05:40 ويصل القاهرة الساعة 10:05 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 04:10 ويصل القاهرة الساعة 08:35 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 06:00 ويصل القاهرة الساعة 10:35 صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق.

ويترتب على ما سبق اختصار قطار رقم 1942 مكيف ( القاهرة / أسوان ) من محطة القاهرة يوم 27 / 3 / 2025 فقط بمحطة أسيوط، وإلغاء قطار رقم 1943 مكيف أسوان / القاهرة يوم 28 / 3 / 2025 فقط.

طرح إعلان "سكن لكل المصريين 7"، مجلس الوزراء يعتمد قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي

اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بجلسته رقم 30 بتاريخ 27/2/2025، كما وافق المجلس على طرح إعلان "سكن لكل المصريين رقم 7" بإجمالي 115 ألف وحدة سكنية منها 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، و15 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بعدد من المدن على مستوى الجمهورية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة السير في إجراءات التعاقد مع شركة "شنايدر إلكتريك" لاستكمال تنفيذ مراكز التحكم في (شرم الشيخ، المنيا، وجنوب الدلتا).

وكلف مجلس الوزراء صندوق التنمية الحضارية بالتدخل الفوري بإقامة عمارات سكنية بديلة لـ 4 عمارات كائنة بقرية المدابغ – مركز أسيوط، وذلك نظرًا لحالتها السيئة وخطورتها على قاطنيها.

وخلال اجتماع الحكومة اليوم وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة المقاولون العرب لترميم وجهات وشرفات وجدران العقارات المتصدعة المنتشرة والمطلة على كورنيش الإسكندرية بإجمالي 144 عقارا.

تؤدى إلى انخفاض الرؤية، الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وذلك غدا الخميس.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يستمر الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة، وتكون ذروة الموجة الحارة ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى:21

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