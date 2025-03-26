مدبولي: زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات ملف زيادة أو تحريك أسعار المواد البترولية وبالأخص أسعار السولار والبنزين وفق الخطة الموضوعة.

وأوضح “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “عندنا برنامج لإصلاح وهيكلة المواد البترولية حتى نهاية العام، وعدنا بعدم تحريك الأسعار لمدة 6 أشهر وأوفينا بهذا الأمر، وسيكون هناك زيادات متتالية ومتدرجة في أسعار الوقود حتى نهاية العام الحالي، ونسير وفق الموضوعة، وبعد انتهاء الخطة سيظل السولار مدعوما”.

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