مدبولي يكشف عن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن أن احتياطي السلع الأساسية والاستراتيجية يتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، أما بالنسبة لاحتياطي مخزون القمح حاليا يصل إلى 4 أشهر، إلى جانب موسم حصاد القمح.



وأكد: تقديراتنا سيكون هناك طفرة في عملية الجمع وتسليم القمح للدولة لأن السعر الذي تم طرحه أعلى من السعر العالمي وسيتم السداد الفوري للفلاحين بمجرد الحصول على القمح.



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