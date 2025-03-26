مدبولي: أثر سعر الصرف مستمر معنا، وهذه خطتنا بشأن الدين الخارجي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: تحدثنا اليوم في جزء كبير من اجتماع الحكومة بشأن إقرار الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ولا يزال أثر سعر الصرف مستمر معنا في العام المالي المقبل، وسعر الفائدة سيكون فارقا في تحسن سعر الصرف.

وأكد رئيس الوزراء: وضعنا سقفا للدين الخارجي، وحاليا نسبة الدين الخارجي مقابل الناتج المحلي في النسب الآمنة، والسندات الدولارية التي تطرح لا تزيد الدين ولكنها تطيل أمد الدين ولا تزيد الدين الإجمالي الخارجي، وكل عام سيكون هناك انخفاض 1.2 إلى 1.5 مليار دولار في إجمالي الدين الخارجي.



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