بعد تطبيق التجربة في بورسعيد، مدبولي يكشف مصير الدعم النقدي والكارت الموحد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه بالفعل تم تطبيق الكارت الموحد في محافظة بورسعيد فيما يتعلق بالدعم النقدي المشروط.

وأكد “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، بالعاصمة الإدارية الجديدة: “لن نشرع في عملية التطبيق إلا في حال كنا مطمئنين من ثبات المنظومة لعدم حدوث أي مشكلات أو تصدير الارتباك للمواطنين”.

وتابع: “نستهدف تنفيذ تجربة الكارت الموحد والدعم النقدي المشروط في محافظة أو محافظتين جديدتين العام المالي المقبل، بعد تجربة بورسعيد”.



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