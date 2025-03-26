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أخبار مصر

تؤدى إلى انخفاض الرؤية، الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وذلك غدا الخميس.

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ونشاط للرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يستمر الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة، وتكون ذروة الموجة الحارة ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية  وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:21

 

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