مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية خلال إجازة العيد

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية ستعمل بكامل طاقتها طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان توافر السلع الأساسية واللحوم والدواجن للمواطنين، كما ستستمر مصانع تعبئة السكر والزيوت في العمل خلال فترة العيد.

مواعيد عمل المخابز خلال إجازة العيد

وعن مواعيد عمل المخابز البلدية، أكدت وزارة التموين استمرار العمل خلال أيام العيد لتوفير الخبز المدعم لأصحاب بطاقات التموين، مع مراقبة دورية لضمان انتظام العمل.

كما أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا آخر ينظم منح المطاحن التموينية إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ/2025م، وذلك لضمان انتظام صرف الأقماح والدقيق المدعم للمخابز وعدم تأثر منظومة الخبز التمويني خلال فترة الإجازة.

إجراءات تنظيمية لضمان توافر الدقيق بالمخابز

وفقًا للتوجيه،، تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان استمرارية توفير الدقيق المدعم خلال فترة الإجازة، وجاءت أبرزها:

1. تنظيم تسجيل الإجازات

- تلتزم مديريات التموين بإرسال بيانات الإجازات المخطط منحها للمخابز إلى شركة "سمارت" لتطبيقات الكروت الذكية، وكذلك إلى وزارة التموين عبر البريد الإلكتروني (administrationwheat@msit.gov.eg) في موعد أقصاه 24 فبراير 2025.

- يُحظر تسجيل توقف المخابز عن العمل خلال فترة الإجازة على نظام إدارة المخابز بالمديريات لضمان استمرارية الصرف.

2. صرف الحصص مقدّمًا

- سيتم صرف حصص الأقماح المخصصة للمطاحن التي ستحصل على الإجازة مقدّمًا، وذلك وفق متوسط المطحون المقرر لها من لجنة برامج القمح التمويني، خلال الفترة من 16 مارس إلى 2 أبريل 2025.

تحدد شركة "سمارت" كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام الإجازة، استنادًا إلى متوسط المبيعات اليومية، مع إتاحة صرفها خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2025.

3. تعديل مواعيد الصرف والشحن

سيتم تعديل مواعيد صرف الحصص اليومية، بحيث تبدأ من الساعة 2 صباحًا بدلًا من 12 بعد منتصف الليل، على أن تبدأ المطاحن بشحن الدقيق للمخابز فورًا بعد الساعة 2 صباحًا وحتى نهاية اليوم.

تُتاح حصة إضافية للمخابز التي تحصل على إجازة يوم 2 أبريل 2025، وفقًا لمبيعات آخر يوم عمل فعلي لها.

استئناف العمل بالنظام المعتاد بعد الإجازة

وأكد التوجيه الوزاري أن جميع المخابز والمطاحن التموينية ستعود للعمل وفق النظام المعمول به حاليًا، وذلك اعتبارًا من 2 أبريل 2025.

كما شدد على ضرورة تأكد مديريات التموين من توافر الأرصدة الكافية من الأقماح والدقيق بالمطاحن والمخابز لضمان عدم تأثر الإمدادات.

يأتي هذا القرار في إطار خطة الوزارة لضمان استمرار توريد الخبز المدعم دون أي نقص خلال عطلة عيد الفطر، مع وضع آليات مرنة لصرف الحصص بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

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