الأربعاء 26 مارس 2025
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خارج الحدود

تحسبا لكارثة قادمة، الاتحاد الأوروبي يطالب المواطنين بتخزين سلع ومياه تكفى لمدة ثلاثة أيام

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم، من المواطنين فى دول القارة تخزين الطعام والمياه وغيرها من الضروريات لمدة تكفى 72 ساعة على الأقل، فيما تزيد الحروب والهجمات السيبرانية والتغير المناخي والأمراض من فرص حدوث أزمة.

 

الاتحاد الأوروبي يطالب مواطنيه لتخزين سلع تكفى 3 أيام 

وجاءت دعوة الاتحاد الأوروبي لمواطني الاتحاد البالغ عددهم 450 مليون فردا لتخزين السلع الأساسية لفترة تكفى ثلاثة أيام، فى وقت يفكر التكتل المؤلف من 27 دولة التفكير في وضعه الأمني، بعدما حذرت الإدارة الأمريكية من أنه يتعين على أوروبا أن تتحمل المزيد من المسؤولية عنه.

 

وخلال السنوات الماضية، نجح الاتحاد الأوروبي في التعامل مع جائحة كورونا والتهديد من روسيا، بما في ذلك التعامل مع اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعى من موسكو.

 

ولفت أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، إلى أن روسيا قد تكون قادرة على شن هجوم آخر في أوروبا بحلول 2030.

تخزين السلع والمياه، فيتو
تخزين السلع والمياه، فيتو

وقالت مفوضة الاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، خلال الكشف عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الكوارث المستقبلية: "تهديدات اليوم التي تواجه أوروبا أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى وكلنا مترابطون".

وتابعت حاجة لحبيب، إنه من المهم "ضمان أن يكون لدى الأشخاص المؤن الضرورية التي تكفي 72 ساعة في الأزمات".

 

مفوضة الاستعداد وإدارة الأزمات تحذر من تهديد قادم 

وقالت مفوضة الاستعداد وإدارة الأزمات، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبني "احتياطيًا استراتيجيًا" وأن يخزن الموارد المهمة بما في ذلك طائرات إخماد الحرائق والمعدات الطبية والطاقة والنقل، والأصول المتخصصة ضد التهديدات الكيمياوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

 

وتابعت مفوضية الاستعداد وإدارة الأزمات، في استراتيجيتها الجديدة للاستعداد بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يتأهب لمخاطر مثل الكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية والأزمات الجيوسياسية بما في ذلك إمكانية العدوان المسلح ضد دول التكتل.

 

فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان "ينبغي للعائلات التي تعيش في مناطق الفيضانات أن تعرف ما يجب عليها فعله عند ارتفاع منسوب المياه. يمكن لأنظمة الإنذار المبكر أن تمنع إضاعة وقت ثمين في المناطق المتضررة من حرائق الغابات".

 

وتركز الاستراتيجية الجديدة فى الاتحاد الأوروبي على تحسين أنظمة الإنذار المبكر، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية ومياه الشرب، ومساعدة المواطنين على الاستعداد للاستجابة للأزمات.

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الاتحاد الاوروبي تخزين الطعام والمياه تخزين السلع الأساسية كورونا روسيا الغاز الطبيعي الناتو مفوضة الاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب

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