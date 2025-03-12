أوروبا ترد على رسوم ترامب بضربة مضادة بقيمة 28 مليار دولار

الرسوم الجمركية، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو (28.33 مليار دولار) اعتبارا من الشهر المقبل ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء عن المفوضية الأوروبية.

وقال الاتحاد الأوروبي: إنه سيرد على الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم من خلال إعادة فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية، بما في ذلك الويسكي والدراجات النارية والقوارب بدءا من 1 أبريل المقبل.

25 بالمئة رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم

ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم حيّز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر الأربعاء (4:01 توقيت جرينتش) لتخطو بذلك الولايات المتحدة خطوة إضافية نحو حرب تجارية مع شركائها الرئيسيين.

وكان ترامب وقّع في 10 فبراير أمرين تنفيذيين فرض بموجبهما رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من كل الدول، وذلك اعتبارا من 12 مارس، "دون استثناءات أو إعفاءات".

ومن المرجّح أن تؤدّي هذه الرسوم الجمركية الباهظة على هذين المعدنين إلى زيادة تكلفة إنتاج كل شيء تقريبا في الولايات المتحدة، بدءا من الأجهزة المنزلية وصولا إلى السيارات وعلب المشروبات، ممّا يهدّد برفع أسعار المستهلكين في المستقبل.

وقال كلارك باكارد، الباحث في معهد كاتو، لوكالة فرانس برس: "لن أتفاجأ إذا رأيت الرسوم الجمركية تظهر بسرعة في الأسعار".

وأضاف أنّ قطاعي صناعة السيارات والبناء ــ بما في ذلك المباني السكنية والتجارية ــ هما من بين أكبر مستخدمي الصلب في البلاد وبالتالي فإنّ ارتفاع الأسعار فيهما سيكون جليّا.

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