الناتو يعتزم زيادة قدراته العسكرية بنسبة 30%

يعتزم حلف الناتو حث دوله الأعضاء على تعزيز الأهداف المتعلقة بالقدرات العسكرية للوحدات والتشكيلات التي تنفذ مهام مشتركة للتحالف لأغراض الدفاع والردع بنسبة 30%.

وقال روتة في مقابلة مع قناة "بلومبرج" التلفزيونية: "ترامب حيّد تماما قضية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، الملف لم يعد قيد الدراسة".

وشدد روتة على ضرورة مضاعفة الإمكانات العسكرية لنظام كييف إلى أقصى حد.

وفي وقت سابق، أعلن روته أن الحلف لن يشارك في ضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا في حال التوصل إلى هدنة.

وأضاف: "أعتقد أن مشاركة الناتو في هذا الأمر ستكون صعبة، ولكن قد يقدم الناتو المشورة حول أفضل السبل لتحقيق ذلك".

يذكر أنه في أبريل 2008، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في بوخارست، تم إدراج أوكرانيا وجورجيا في قائمة الدول التي سيتم العمل على ضمها إلى حلف شمال الأطلسي في الإعلان الختامي للقمة.

وفي قمة عقدت في واشنطن عام 2024، قرر الحلف أن أوكرانيا على طريق لا رجعة فيه نحو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقد استمرت هذه الصيغة خلال اجتماعات الناتو لمدة ستة أشهر تقريبا وفي خطابات الأمين العام للحلف آنذاك ينس ستولتنبرج وخليفته مارك روته.

وبعد وصول إدارة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير2025، وتلقي توضيحات من الإدارة الجديدة بشأن المسار الأمريكي الجديد، أعلن روته أن حلف شمال الأطلسي لم يقدم أبدا وعودا محددة بشأن قبول أوكرانيا.

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