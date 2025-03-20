الاتحاد الأوروبي يرحب بالخطة العربية بشأن غزة

رحب الاتحاد الأوروبي بالخطة العربية بشأن غزة بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية قبل قليل.

الخطة العربية بشأن غزة

وأوضح الاتحاد الأوروبي إنه سيعمل مع الشركاء لتنفيذ الخطة العربية بشأن غزة .

وكانت قد استنكرت اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية بشأن التطورات في قطاع غزة، مقتل مئات الفلسطينيين بالقصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا لاتفاق وقف النار.

مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين

وأعربت اللجنة الوزارية في بيان، "عن إدانتها واستنكارها للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، وقصفها المباشر لمناطق مأهولة بالمدنيين العزل، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، والتي تشكل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار ولقرارات الأمم المتحدة وللمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتؤدي الى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع وتشكل تهديدا وضررا إضافيا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصعيدا ينذر بتوسع الصراع الإقليمي، وبقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة والاستقرار بالمنطقة".

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