ظهور كورونا جديدة فى الصين وقلق عالمى، بلومبرج تكشف التفاصيل

أفادت شبكة بلومبرج الأمريكية بأن إعلان علماء في معهد «ووهان» لعلم الفيروسات بالصين عن اكتشاف فيروس كورونا جديد، يُعرف باسم HKU5 - CoV - 2 أثار قلقًا عالميًا؛ نظرًا لقدرته على دخول الخلايا البشرية عبر مستقبل ACE2، وهو نفس المستقبل الذي لعب دورًا رئيسيًا في انتشار كوفيد - 19.

ارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات

وأشارت الوكالة الي ان الفيروس لم يسجل حتي الان أي إصابات بشرية.

كما تسببت الأخبار حول الفيروس في ارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات، ما يعكس القلق المستمر من تفشي فيروسات جديدة.

مسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)

وتم اكتشاف «HKU5 - CoV - 2» لدى خفافيش «Pipistrellus» في عدة مقاطعات صينية، وأظهر التحليل الجيني أنه ينتمي إلى العائلة الفيروسية نفسها التي تضم مسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)، لكنه بعيد نسبيًا عن «SARS - CoV - 2» المسؤول عن جائحة «كوفيد - 19».

إصابة عدة أنواع من الثدييات

كما أظهرت التجارب المخبرية قدرته على إصابة عدة أنواع من الثدييات، مما يزيد من احتمالات انتقاله بين الأنواع.

وحذر الباحثون من أن الأمراض الحيوانية المنشأ غالبًا ما تبدأ بهذه الطريقة قبل أن تتحول إلى تهديد عالمي، خاصة مع العوامل التي تسهم في ظهور فيروسات جديدة، مثل إزالة الغابات، والتحضر، والزراعة المكثفة.

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