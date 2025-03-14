رويترز: الاتحاد الأوروبي يقترح تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ 20 مليار يورو

أفادت وكالة «رويترز»، بأن الاتحاد الأوروبي يقترح تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا هذا العام بـ 20 مليار يورو.

مناقشة نشر قوات أوروبية في أوكرانيا

والاسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن نشر قوة عسكرية أوروبية في أوكرانيا يعني حربا مباشرة من الدول الأوروبية على روسيا.

وكان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن فرنسا ستجمع رؤساء الأركان العامة لعدة دول، لمناقشة النشر المحتمل لقوات أوروبية في أوكرانيا.

ماكرون يحذر من تهديد روسيا لفرنسا وأوروبا ككل

وأضاف ماكرون فى خطاب موجه إلى الشعب الفرنسي، أن "روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا ككل"، مشيرا إلى أنه في رأيه فإن "موسكو تشكل تهديدا في الجو وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي الفضاء الإلكتروني".

وقال ماكرون، فى خطاب تم بثه على موقع قصر الإليزيه: "قررت بدء نقاش استراتيجي حول حماية حلفائنا في القارة الأوروبية بأسلحتنا النووية، ولكن مهما حدث، فإن القرار باستخدامها سيظل دائما بيد رئيس الجمهورية".

أمريكا تقرر وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا

فى ذات السياق، ذكرت صحيفة فايننشيال تايمز، الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.

كما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرًا أنه يجب أن يكون أكثر امتنانًا للدعم الأمريكي المستمر لبلاده، وذلك بعد مشادة كلامية جمعتهما الجمعة الماضي في البيت الأبيض.

وفي تصريحاته أمام الكونجرس، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة كانت داعمًا رئيسيًا لأوكرانيا منذ بداية الحرب مع روسيا، قائلًا “أعتقد ببساطة أن عليه أن يكون أكثر امتنانًا، لأن هذا البلد – الولايات المتحدة – دعمهم في السراء والضراء”.

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