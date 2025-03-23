الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي: نرفض أي وجود لحماس في مستقبل غزة

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أكد الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأحد، على رفض أي وجود لحركة حماس في مستقبل قطاع غزة، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

تنفيذ أي ترتيبات تحظى بالتوافق الوطني

من جهتها، أكدت حركة حماس مساء أمس السبت أنها لا تسعى لإدارة قطاع غزة، مشددة على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تحظى بالتوافق الوطني.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان صحفي: إن حماس "مستعدة لتنفيذ أي ترتيبات تحظى بالتوافق الوطني، وهي ليست معنية بأن تكون جزءا منها".

لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن الحركة

وأضاف أن الحركة "وافقت على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن الحركة، إذ لا طموح لدينا لإدارة القطاع، وما يعنينا هو التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته".

وفي سياق المفاوضات، أوضح القانوع أن حماس تناقش مع الوسطاء مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى جانب بعض الأفكار الأخرى، مؤكدا أن "الاتصالات لم تتوقف لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار".

واتهم القانوع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه المعطل الأساسي للاتفاق معتبرا أن العودة لتنفيذه مرهونة بموقفه، إذ "يضع بقاء حكومته فوق تنفيذ الاتفاق وحياة الأسرى".

وأشار إلى أن استئناف إسرائيل الحرب على غزة جاء "بغطاء من الإدارة الأمريكية"، داعيا واشنطن إلى "عدم التحول إلى طرف في الصراع، بل ممارسة الضغط على الاحتلال للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

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